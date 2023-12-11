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Сколько украинцев сегодня проживают на территории ЕС: обновленные данные

Дания стала единственной страной ЕС, в которой количество украинских беженцев снизилось - на 4,5%

сегодня, 16:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские беженцы продолжают ехать в Европу, и их количество в октябре выросло фактически во всех странах ЕС. Всего по состоянию на 31 октября статус временной защиты в странах ЕС имели 4,24 миллиона граждан, которые покинули Украину в результате российского вторжения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Евростат.

Сколько украинцев сегодня проживают на территории ЕС: обновленные данные

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

"По сравнению с концом сентября 2023 года количество бенефициаров временной защиты от Украины в ЕС выросло во всех странах ЕС, кроме Дании, где оно снизилось на 4,5% (-1 700 человек). Наибольший абсолютный рост наблюдался в Германии (+20 465; +1,7%), Чехии (+6 490; +1,8%) и Нидерландах (+4 005; +3,0%)", — отмечают в Евростате.


Основными странами ЕС, принявшими бенефициаров временной защиты от Украины, были Германия (1 215 365 человек; 28,7% от общего числа), Польша (960 620; 22,7%) и Чехия (364 450; 8,6%).

Также отмечается, что по сравнению с населением каждой страны ЕС, наибольшее количество получателей временной защиты на тысячу человек в конце октября 2023 года наблюдалось в Чехии (33,7), Эстонии (26,3), Польше и Болгарии (26,1) и Литве (25,8), тогда как соответствующий показатель на уровне ЕС составил 9,5 на тысячу человек.

По состоянию на 31 октября 2023 года граждане Украины составляли более 98% получателей временной защиты, из них взрослые женщины составляли почти половину (46,4%), дети — 33,4%, а взрослые мужчины — 20,2% от общего числа.

Отметим, Евросоюз продлил до марта 2025 года статус защиты для украинских беженцев. Все страны ЕС должны на национальном уровне утвердить аналогичное решение.

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