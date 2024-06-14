Сколько украинских беженцев в странах ЕС: обновленные данные

По состоянию на 30 апреля 2024 года 4 198 490 неграждан Евросоюза, выехавших из Украины, спасаясь от войны, имели статус временной защиты в ЕС. По состоянию на конец апреля 2024 года среди стран ЕС, добровольно предоставивших данные, Польша имела наибольшее количество бенефициаров временной защиты из Украины (953 930), за ней следовала Чехия (345 405). Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные Евростата.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Отмечается, что по сравнению с концом марта 2024 г., по имеющимся данным, количество бенефициаров возросло в 19 странах ЕС. Наибольший абсолютный рост наблюдался в Румынии (3275), Швеции (1855), Болгарии (1780) и Словакии (1250).

В 6 странах ЕС количество украинских беженцев уменьшилось, причем наибольшее абсолютное уменьшение произошло в Чехии (-18 970) и Нидерландах (-8 415).

По сравнению с населением каждой страны ЕС, наибольшее количество украинских беженцев временной защиты на тысячу человек на конец апреля 2024 наблюдалось в Чехии (31,9), Литве (27,0) и Польше (26,0), тогда как соответствующий показатель на уровне ЕС составил 9,4 тысячи человек.

По состоянию на 30 апреля 2024 граждане Украины составляли более 98% просителей временной защиты. Взрослые женщины составляли около половины (45,7%) бенефициаров временной защиты в ЕС. Дети составляли почти треть (32,8%), а взрослые мужчины – не более пятой части (21,5%) от общего количества.

Если проследить тенденции, то продолжается сокращение: в марте было на 63 тыс. человек меньше, а в апреле – на 13 005 человек.

При этом отмечается, что сокращение не обязательно связано с возвращением в Украину. Надо учесть, что люди ожидали "беженских" программ в США и Канаде, а также Британии.

Читайте на портале "Комментарии" — Совет Европейского Союза одобрил продолжение временной защиты для украинских беженцев. Об этом говорится в заявлении на сайте Совета Европейского Союза.



