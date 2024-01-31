Сколько военной помощи от ЕС получит Украина в 2024 году: что известно

В 2024 году Украина получит от стран Европейского Союза не менее 21 млрд евро военной помощи. Об этом после встречи с министрами обороны стран ЕС сообщил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает портал "Комментарии".

ЕС увеличивает военную помощь Украине. Фото из открытых источников

Жозеп Боррель рассказал, что в ходе встречи страны ЕС обменялись обобщенными данными по поддержке Украины.

"С начала российского вторжения ЕС и страны-члены союза вместе предоставили Украине военное оборудование на 28 млрд евро. В этом году эта поддержка будет по меньшей мере равна 21 млрд евро. То есть, в течение одного года минимальный показатель, потому что некоторые страны ЕС еще определяются, составит 21 млрд евро по сравнению с 28 млрд евро за первые два года", — сообщил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин считает, что сообщение о необходимости дополнительно мобилизовать 500 тысяч граждан повредило процессу мобилизации и создало дополнительное напряжение в обществе. При этом Максим Жорин отметил, что в условиях войны нужно осознать, что большинство мужчин должно служить или быть готовым к службе, а потому все мужчины должны иметь соответствующую подготовку, чтобы при необходимости встать на защиту Украины.

"Комментарии" также сообщали, что изменения в закон о мобилизации предполагают отмену отсрочки для государственных служащих, в том числе для правоохранителей. Согласно предложенным изменениям, право на отсрочку могут лишиться работников Бюро экономической безопасности, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы, Национальной полиции, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро Украины, прокуратуры, Бюро экономической безопасности, Службы судебной охраны и Патронатной службы.

