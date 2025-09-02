Европейская комиссия отреагировала на визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Китай. В Брюсселе акцентировали, что политик не представляет Европейский Союз в Пекине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The Guardian".

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Во время ежедневного брифинга представителей Еврокомиссии журналисты поинтересовались, может ли Фицо выступать от имени Евросоюза. Представитель ответил коротко: "Нет".

На уточнение относительно заявлений словацкого премьера, в частности его комментариев для президента РФ Владимира Путина и других, в ЕК отметили, что "не комментируют комментарии".

Отметим, Роберт Фицо на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным раскритиковал украинские атаки нефтепровода "Дружба" и пообещал приехать в Ужгород, где провести серьезный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Роберт Фицо на встрече с Владимиром Путиным, которая состоялась в Пекине, заявил, что Словакия "очень жестко" реагирует на подобные инциденты. Премьер-министр Словакии сказал главе Кремля, что "намерен поднять этот вопрос на предстоящей встрече с президентом Владимиром Зеленским". Переговоры между ними запланированы на 5 сентября в Ужгороде.

Фицо также высказал слова благодарности диктатору за "гостеприимство, оказанное делегации страны во время недавнего визита на парад победы в РФ".

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Словакии Роберт Фицо ответил на критику Министерства иностранных дел Украины, которая была предопределена предварительными заявлениями словацкого лидера. По словам Фицо, война в Украине "искажает свободу слова в ЕС", а он просто хочет окончания "бессмысленного убийства славян".



