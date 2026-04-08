Слив разговора с Путиным вызвал истерику у Орбана: Сийярто совершил что-то чрезвычайное в эфире

По Венгрии прокатилась волна скандала после того, как стала известна стенограмма разговора между премьер-министром Виктором Орбаном и президентом России Владимиром Путиным. Публикация этого документа вызвала острую реакцию со стороны правительственных представителей, в частности, министра иностранных дел Петер Сийярто, эмоционально отреагировавшего на утечку информации. Он обвинил иностранные спецслужбы в организации этого инцидента.

Фото: из открытых источников

Как сообщает венгерское издание Telex.hu, в своем выступлении на венгерском телеканале Сийярто заявил, что публикация стенограммы разговора за несколько дней до парламентских выборов является попыткой внешнего вмешательства в политические процессы Венгрии. Министр подчеркнул, что утечка этой информации является частью попытки манипулировать избирательным процессом в стране.

"Если у кого-то еще оставались сомнения в том, вмешиваются ли иностранные спецслужбы в наши выборы, то, надеюсь, теперь они развеяны", — подчеркнул Сийярто.

Он также выразил сомнения в том, как именно стенограмма попала в прессу, ведь, по его словам, у венгерских властей нет доступа к таким материалам.

Министр пояснил, что телефонный разговор между Орбаном и Путиным прошел после того, как Дональд Трамп анонсировал возможный мирный саммит в Будапеште и попросил премьера Венгрии пообщаться с российским лидером. В этом контексте Сийярто опроверг обвинения в пророссийской политике Венгрии, объяснив, что комментарии Орбана о "мыше и льве" были лишь метафорой, иллюстрирующей готовность Венгрии помочь в мирном процессе.

"Речь шла о том, что Венгрия готова поддержать мирные переговоры, и это очевидно каждому, кто стремится объективно оценить ситуацию", — подытожил Сийярто, отрицая любую приверженность России в официальной политике страны.

