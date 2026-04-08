Головна Новини Світ ЄС
Злив розмови з Путіним спричинив істерику у Орбана: Сійярто вчинив щось надзвичайне в ефірі

Сійярто поклав відповідальність за злив розмови Орбана з Путіним на іноземні спецслужби

8 квітня 2026, 11:55
Клименко Елена

Угорщиною прокотилася хвиля скандалу після того, як стала відома стенограма розмови між прем'єр-міністром Віктором Орбаном і президентом Росії Володимиром Путіним. Публікація цього документа викликала гостру реакцію з боку урядових представників, зокрема, міністра закордонних справ Петер Сійярто, який емоційно відреагував на витік інформації. Він звинуватив іноземні спецслужби в організації цього інциденту.

Злив розмови з Путіним спричинив істерику у Орбана: Сійярто вчинив щось надзвичайне в ефірі

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє угорське видання Telex.hu, у своєму виступі на угорському телеканалі Сійярто заявив, що публікація стенограми розмови за кілька днів до парламентських виборів є спробою зовнішнього втручання в політичні процеси Угорщини. Міністр підкреслив, що витік цієї інформації є частиною спроби маніпулювати виборчим процесом у країні.

"Якщо у когось ще залишалися сумніви щодо того, чи втручаються іноземні спецслужби у наші вибори, то, сподіваюся, тепер вони розвіяні", — наголосив Сійярто.

Він також висловив сумніви щодо того, як саме стенограма потрапила до преси, адже, за його словами, угорська влада не має доступу до таких матеріалів.

Міністр пояснив, що телефонна розмова між Орбаном і Путіним відбулася після того, як Дональд Трамп анонсував можливий мирний саміт у Будапешті і попросив прем'єра Угорщини поспілкуватися з російським лідером. У цьому контексті Сійярто спростував звинувачення в проросійській політиці Угорщини, пояснивши, що коментарі Орбана про "мишу і лева" були лише метафорою, що ілюструє готовність Угорщини допомогти у мирному процесі.

"Мова йшла про те, що Угорщина готова підтримати мирні переговори, і це очевидно кожному, хто прагне об'єктивно оцінити ситуацію", — підсумував Сійярто, заперечуючи будь-яку прихильність до Росії в офіційній політиці країни.

Портал "Коментарі" вже писав, що на прифронтових територіях ситуація продовжує залишатися надзвичайно складною, оскільки з боку російських військ активно використовуються дрони всіх можливих типів. За словами авіаексперта Валерія Романенка, кількість цих безпілотних літальних апаратів настільки велика, що навіть важко підрахувати їх точну кількість. 

 



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
