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Слова так и остались словами: на какой запрет против РФ так и не решились в ЕС

Еврокомиссия и правительства стран-членов опасаются создания новой зависимости от Соединенных Штатов

сегодня, 07:34
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Кравцев Сергей

Чиновники Европейской комиссии отказались от идеи включить запрет импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) в рамках пакетов санкций против России. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Слова так и остались словами: на какой запрет против РФ так и не решились в ЕС

Поставки СПГ из РФ. Фото: из открытых источников

В Еврокомиссии, по словам собеседников агентства, решили не настаивать на санкциях против российского СПГ, приняв позицию некоторых правительств. Также продвижение этого вопроса было приостановлено из-за неопределенности относительно альтернативных источников газа.

Один из европейских чиновников выразил мнение агентству, что Еврокомиссия не хочет рисковать потерей российского СПГ из-за санкций на фоне торговых переговоров с США.

Еврокомиссия и правительства стран-членов также опасаются создания новой зависимости от Соединенных Штатов, третьего по величине поставщика газа в ЕС после России и Норвегии, добавляет Reuters.

Последний раз Еврокомиссия обсуждала идею запрета на импорт российского СПГ с правительствами стран ЕС в январе, когда завершала работу над 16-м пакетом предложений.

Сейчас есть основания говорить, что вместо запрета Еврокомиссия разработает новую дорожную карту, чтобы положить конец зависимости ЕС от российских энергоносителей до 2027 года.

План должен быть объявлен в начале мая, но подробностей пока мало, добавляет Reuters.

Читайте также на портале "Комментарии" — с большой вероятностью можно сказать, что Украине придется импортировать из Европы рекордные 5 млрд кубометров газа из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру и истощения запасов. Об этом пишет информагентство Bloomberg.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Госдуме отреагировали на желание ЕС вернуть импорт российского газа ради мира.




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Источник: https://www.reuters.com/
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