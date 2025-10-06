logo

Главная Новости Мир ЕС Словакия категорически против поражения РФ в войне: Фицо шокировал причиной
commentss НОВОСТИ Все новости

Словакия категорически против поражения РФ в войне: Фицо шокировал причиной

В ответ на вопрос о моральных параллелях с исторической борьбой Словакии за свободу, Фицо отказался проводить аналогии, назвав войну в Украине просто "региональным конфликтом".

6 октября 2025, 08:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с критикой в адрес Европейского Союза из-за его политики в отношении войны в Украине. Об этом он заявил во время специального выпуска программы, посвященного 81-летию Карпато-Дукельской операции, передает телеканал STVR.

Словакия категорически против поражения РФ в войне: Фицо шокировал причиной

Роберт Фицо. Фото: Reuters

Фицо подчеркнул, что главная цель внешней политики Словакии — не поражение Российской Федерации, а скорейшее прекращение боевых действий.

"Я являюсь главой правительства Словацкой Республики, и наша цель — остановить войну в Украине. Это славяне убивают славян. Война не является разрешением конфликта", — заявил премьер.

По его мнению, военные действия могли бы давно завершиться, если бы Европейский Союз направлял столько усилий на поиск путей к миру, сколько тратит на поддержку Украины в войне. При этом Фицо четко дал понять, что не видит себя премьер-министром вовлеченной в войну страны и не намерен руководить государством в условиях военного конфликта.

Когда журналисты затронули тему исторических аналогий между войной в Украине и борьбой самих словаков за свободу, Фицо отрицал возможность таких сравнений, назвав войну в Украине "региональным конфликтом", что, по его мнению, не имеет широкого геополитического веса.

В то же время, позиция Фицо вызывает возмущение в обществе. Так, 16 сентября во многих городах Словакии, включая столицу Братиславу, прошли массовые протесты против его пророссийской риторики и экономической политики. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с курсом правительства.

Ранее, 5 сентября, премьер-министр Словакии Роберт Фицо встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили ключевые вопросы, важные как для Киева, так и для Братиславы.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Россия устроила очередную масштабную атаку по Украине, сосредоточив удары именно на объектах энергетической инфраструктуры. По предварительным данным, оккупанты применили более 50 ракет и около 500 беспилотников, что создает значительные риски для стабильного прохождения отопительного сезона. Бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире 24 Канала рассказал о главной цели таких действий России:



