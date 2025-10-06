Словаччина категорично проти поразки РФ у війні: Фіцо шокував причиною

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив із критикою на адресу Європейського Союзу через його політику щодо війни в Україні. Про це він заявив під час спеціального випуску програми, присвяченого 81-й річниці Карпато-Дукельської операції, передає телеканал STVR.

Роберт Фіцо. Фото: Reuters

Фіцо наголосив, що головна мета зовнішньої політики Словаччини — не поразка Російської Федерації, а якнайшвидше припинення бойових дій.

"Я є главою уряду Словацької Республіки, і наша мета — зупинити війну в Україні. Це слов’яни вбивають слов’ян. Війна не є вирішенням конфлікту", — заявив прем’єр.

На його думку, воєнні дії могли б давно завершитися, якби Європейський Союз спрямовував стільки ж зусиль на пошук шляхів до миру, скільки витрачає на підтримку України у війні. При цьому Фіцо чітко дав зрозуміти, що не бачить себе прем’єр-міністром країни, втягнутої у війну, і не має наміру керувати державою в умовах воєнного конфлікту.

Коли журналісти порушили тему історичних аналогій між війною в Україні та боротьбою самих словаків за свободу, Фіцо заперечив можливість таких порівнянь, назвавши війну в Україні "регіональним конфліктом", що, на його думку, не має широкої геополітичної ваги.

Водночас позиція Фіцо викликає обурення в суспільстві. Так, 16 вересня у багатьох містах Словаччини, включно зі столицею Братиславою, пройшли масові протести проти його проросійської риторики та економічної політики. Тисячі людей вийшли на вулиці, аби висловити незгоду з курсом уряду.

Раніше, 5 вересня, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрічався з Президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорили ключові питання, важливі як для Києва, так і для Братислави.

