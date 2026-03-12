Словакия лоббирует снятие санкций с олигархов Путина: в ЕС назревает новый скандал

В Словакии официально подтвердили, что ведут переговоры о возможном исключении двух российских олигархов из санкционного списка Европейского Союза. Речь идет о бизнесменах Михаиле Фридмане и Алишере Усманове. Об этом во время слушаний в комитете по европейским делам парламента заявил министр иностранных дел Юрай Бланар. Его слова приводит издание Denník N.

По словам главы МИД, вопрос снятия санкций обсуждается сразу несколькими государствами ЕС и может касаться не только двух известных российских бизнесменов.

"Речь идет об исключении этих двух имен, но не только их. Дискуссия касается и нескольких других лиц. Несколько стран принимают участие в этих переговорах", – отметил Бланар.

Он подчеркнул, что Братислава готова поддержать соответствующее решение только при наличии убедительных юридических аргументов. Министр привел пример словацкого предпринимателя Йозефа Гамбалека, которого, по мнению правительства, ранее несправедливо включили в санкционный список.

Однако такая позиция вызвала критику оппозиции. Лидер партии Прогрессивная Словакия Михал Шимеко поинтересовался, какую пользу получают словацкие граждане от дипломатических усилий, направленных на смягчение санкций против бизнесменов, приближенных к Владимиру Путину.

В ответ Бланар заявил, что страны ЕС должны поддерживать друг друга в юридически обоснованных случаях. По его словам, именно на принципе взаимной поддержки и строится сотрудничество внутри Евросоюза.

Министр также подчеркнул, что дискуссии о персональных санкциях не связаны с подготовкой 20-го пакета санкций ЕС против России.

Стоит отметить, что Словакия уже поднимала вопрос о возможном исключении Фридмана и Усманова из списка санкционного во время предварительного продления ограничений осенью 2025 года. Это свидетельствует о последовательной позиции Братиславы в этой противоречивой теме.

