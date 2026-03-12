Словакия лоббирует снятие санкций с олигархов Путина: в ЕС назревает новый скандал

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В Словакии официально подтвердили, что ведут переговоры о возможном исключении двух российских олигархов из санкционного списка Европейского Союза. Речь идет о бизнесменах Михаиле Фридмане и Алишере Усманове. Об этом во время слушаний в комитете по европейским делам парламента заявил министр иностранных дел Юрай Бланар. Его слова приводит издание Denník N.
Словакия. Фото: из открытых источников
По словам главы МИД, вопрос снятия санкций обсуждается сразу несколькими государствами ЕС и может касаться не только двух известных российских бизнесменов.
Он подчеркнул, что Братислава готова поддержать соответствующее решение только при наличии убедительных юридических аргументов. Министр привел пример словацкого предпринимателя Йозефа Гамбалека, которого, по мнению правительства, ранее несправедливо включили в санкционный список.
Однако такая позиция вызвала критику оппозиции. Лидер партии Прогрессивная Словакия Михал Шимеко поинтересовался, какую пользу получают словацкие граждане от дипломатических усилий, направленных на смягчение санкций против бизнесменов, приближенных к Владимиру Путину.
В ответ Бланар заявил, что страны ЕС должны поддерживать друг друга в юридически обоснованных случаях. По его словам, именно на принципе взаимной поддержки и строится сотрудничество внутри Евросоюза.
Министр также подчеркнул, что дискуссии о персональных санкциях не связаны с подготовкой 20-го пакета санкций ЕС против России.
Стоит отметить, что Словакия уже поднимала вопрос о возможном исключении Фридмана и Усманова из списка санкционного во время предварительного продления ограничений осенью 2025 года. Это свидетельствует о последовательной позиции Братиславы в этой противоречивой теме.
Читайте на портале "Комментарии" — деньги ЕС под угрозой: в НБУ раскрыли "план Б", если Орбан заблокирует финансирование.