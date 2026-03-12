Словаччина лобіює зняття санкцій з олігархів Путіна: у ЄС назріває новий скандал

У Словаччині офіційно підтвердили, що ведуть переговори щодо можливого виключення двох російських олігархів зі санкційного списку Європейський Союз. Йдеться про бізнесменів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова. Про це під час слухань у комітеті з європейських справ парламенту заявив міністр закордонних справ Юрай Бланар. Його слова наводить видання Denník N.

За словами глави МЗС, питання зняття санкцій обговорюється одразу кількома державами ЄС і може стосуватися не лише двох відомих російських бізнесменів.

"Йдеться про виключення цих двох імен, але не тільки їх. Дискусія стосується і кількох інших осіб. Кілька країн беруть участь у цих переговорах", — зазначив Бланар.

Він підкреслив, що Братислава готова підтримати відповідне рішення лише за наявності переконливих юридичних аргументів. Міністр навів приклад словацького підприємця Йозеф Гамбалек, якого, на думку уряду, раніше несправедливо включили до санкційного списку.

Однак така позиція викликала критику опозиції. Лідер партії Прогресивна Словаччина Міхал Шімечка поцікавився, яку користь отримують словацькі громадяни від дипломатичних зусиль, спрямованих на пом’якшення санкцій проти бізнесменів, наближених до Володимир Путін.

У відповідь Бланар заявив, що країни ЄС мають підтримувати одна одну в юридично обґрунтованих випадках. За його словами, саме на принципі взаємної підтримки і будується співпраця всередині Євросоюзу.

Міністр також наголосив, що дискусії щодо персональних санкцій не пов’язані з підготовкою 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Варто зазначити, що Словаччина вже піднімала питання про можливе виключення Фрідмана та Усманова зі санкційного списку під час попереднього продовження обмежень восени 2025 року. Це свідчить про послідовну позицію Братислави у цій суперечливій темі.

