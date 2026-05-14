Словакия неожиданно "переобулась": в Братиславе сделали срочное заявление об оружии для Украины

Словакия продолжает активно наращивать поставки боеприпасов для Украины и их объемы уже измеряются миллионами единиц. По словам президента страны Петера Пеллегрини, в будущем эта тенденция будет только усиливаться. Об этом он заявил после участия во встрече представителей Бухарестской девятки, сообщает .

Глава государства подчеркнул, что Словакия существенно инвестирует в развитие оборонной промышленности. В настоящее время военно-промышленный сектор страны формирует около 3% национального валового внутреннего продукта, что свидетельствует о его стратегическом значении для экономики. Благодаря этому, как отметил Пеллегрини, страна смогла укрепить свои позиции как одного из ключевых производителей боеприпасов в структуре НАТО.

Президент также подчеркнул, что поставка военной продукции Украине осуществляется на коммерческих условиях и уже достигла "миллионных" масштабов. Он добавил, что такие объемы не граничны и в перспективе могут еще возрасти, учитывая потребности украинской стороны.

Пеллегрини отметил, что Украина накопила значительный боевой опыт в современной войне. По его мнению, этот практический опыт и технологические наработки могут быть полезны для других государств, в частности, для стран-соседей, среди которых и Словакия.

Президент также высказал позицию о роли НАТО, заявив, что Альянс остается единым, несмотря на определенные политические напряжения между отдельными членами и Соединенными Штатами. Он отметил необходимость укрепления европейского компонента в структуре НАТО не как альтернативы, а как усиление всеобщей оборонной способности.

