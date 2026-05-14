Словаччина несподівано "перевзулася": у Братиславі зробили термінову заяву про зброю для України

Словаччина продовжує активно нарощувати постачання боєприпасів для України, і їхні обсяги вже вимірюються мільйонами одиниць. За словами президента країни Петера Пеллегріні, у майбутньому ця тенденція лише посилюватиметься. Про це він заявив після участі у зустрічі представників Бухарестської дев’ятки, повідомляє Teraz.

Глава держави підкреслив, що Словаччина суттєво інвестує у розвиток оборонної промисловості. Наразі військово-промисловий сектор країни формує близько 3% національного валового внутрішнього продукту, що свідчить про його стратегічне значення для економіки. Завдяки цьому, як зазначив Пеллегріні, країна змогла зміцнити свої позиції як один із ключових виробників боєприпасів у структурі НАТО.

Президент також наголосив, що постачання військової продукції Україні здійснюється на комерційних умовах і вже досягло "мільйонних" масштабів. Він додав, що такі обсяги не є граничними і в перспективі можуть ще зрости, враховуючи потреби української сторони.

Окремо Пеллегріні відзначив, що Україна накопичила значний бойовий досвід у сучасній війні. На його думку, цей практичний досвід і технологічні напрацювання можуть бути корисними для інших держав, зокрема для країн-сусідів, серед яких і Словаччина.

Також президент висловив позицію щодо ролі НАТО, заявивши, що Альянс залишається єдиним, попри певні політичні напруження між окремими членами та Сполученими Штатами. Він наголосив на необхідності зміцнення європейського компонента в структурі НАТО не як альтернативи, а як посилення загальної оборонної спроможності.

"Коментарі" вже писали, що 13 травня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по західних регіонах України, зокрема по Закарпаттю. Обстріл став одним із найпотужніших за час повномасштабної війни для цього регіону та викликав різку реакцію з боку сусідньої Угорщини.