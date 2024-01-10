Словакия отказалась осудить поставки ракет из КНДР в Россию: что заявила

Словакия выступила категорически против того, чтобы подписывать декларацию, которая содержит осуждение поставок северокорейских ракет в Россию. Власти оправдываются "отсутствием доказательств". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится заявлении министерства иностранных дел Словакии Юрая Бланара, сообщает "Aktuality.sk".

Юрай Бланар. Фото: из открытых источников

"В министерство иностранных дел Словакии был направлен текст, который нельзя комментировать. В нем явно содержатся результаты, которые необходимо сначала изучить. Наша сторона не располагает такой информацией, которая подтвердила бы происхождение баллистических ракет", — сказано в заявлении ведомства.

Там уточнили, что если санкции Совета безопасности ООН, которые предусматривают эмбарго на поставки северокорейского оружия, были нарушены, то Словакия ожидает соответствующих выводов от Совбеза.

В министерстве добавили, что будут внимательно следить за развитием событий в этом вопросе и присоединятся к инициативе, как только будут получены "неопровержимые доказательства".

Стоит заметить, что после осенних выборов в Словакии ко власти пришла пророссийская партия. Она, в частности, прекратила военную помощь Украине.

Новый министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар еще в 2014 году делал неоднозначные заявления о войне в Украине, говорил о "гражданской войне" и не признавал российское вторжение.

Стоит напомнить, ранее почти 50 стран подписали декларацию, которая осуждает поставки северокорейских баллистических ракет России. Декларацию подписали почти все страны ЕС, кроме двух — Венгрии и Словакии.

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