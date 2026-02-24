Словакия отказывается наказывать РФ за войну в Украине: озвучен странный ультиматум

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар сообщил, что Братислава пока не готова поддержать 20-й пакет санкций Европейского Союза против России. По его мнению, новые ограничения могут негативно повлиять на дипломатические усилия, направленные на урегулирование войны, в частности, на контакты между США, Украиной и РФ.

Фото: из открытых источников

"Дискуссии по этому 20-му пакету все еще продолжаются, и пока не совсем понятно, каким будет его результат. Лично я считаю, что этот пакет, вероятно, не будет принят, как предполагалось сначала, то есть в четвертую годовщину вторжения. Поэтому дискуссия продолжается, и мы посмотрим, чем все закончится".

По словам главы внешнеполитического ведомства, правительство Словакии имеет "политическую оговорку" об одобрении нового санкционного пакета. Он также отметил, что Братислава ожидает от Европейской комиссии четких заверений и "гарантий, что новые санкции не помешают" трехстороннему переговорному процессу.

"Сейчас проходят переговоры между Украиной, США и Россией, где обсуждается много вопросов, как связанных с безопасностью, так и территориальных, и принятие дальнейших санкций может поднять эти мирные переговоры. Поэтому мы не поддерживаем это", – заявил дипломат.

Тем временем премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал национального оператора энергосетей проанализировать возможность временной остановки аварийных поставок электроэнергии в Украину, если не будет возобновлена транспортировка нефти по трубопроводу "Дружба". Он также сообщил, что пытался связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским перед принятием решения относительно экстренного импорта электроэнергии, однако разговор не состоялся из-за напряженного графика украинского лидера. По словам Фицо, он стремился лично обсудить ситуацию вокруг поставок российской нефти и обратиться с просьбой возобновить ее транспортировку.

