Словаччина відмолвляється карати РФ за війну в Україні: озвучено дивний ультиматум

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар повідомив, що Братислава наразі не готова підтримати 20-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. На його думку, нові обмеження можуть негативно вплинути на дипломатичні зусилля, спрямовані на врегулювання війни, зокрема на контакти між США, Україною та РФ.

"Дискусії щодо цього 20-го пакета все ще тривають, і поки що не зовсім зрозуміло, яким буде його результат. Особисто я вважаю, що цей пакет, ймовірно, не буде прийнятий, як передбачалося спочатку, тобто в четверту річницю вторгнення. Тож наразі дискусія триває, і ми подивимося, чим все закінчиться", – пояснив він.

За словами очільника зовнішньополітичного відомства, уряд Словаччини має "політичне застереження" щодо схвалення нового санкційного пакета. Він також зазначив, що Братислава очікує від Європейської комісії чітких запевнень і "гарантій, що нові санкції не зашкодять" тристоронньому переговорному процесу.

"Зараз відбуваються переговори між Україною, США та Росією, де обговорюється багато питань, як пов’язаних з безпекою, так і територіальних, і прийняття подальших санкцій може порушити ці мирні переговори. Тому ми не підтримуємо це", – заявив дипломат.

Тим часом прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо закликав національного оператора енергомереж проаналізувати можливість тимчасового зупинення аварійних постачань електроенергії до України, якщо не буде відновлено транспортування нафти трубопроводом "Дружба". Він також повідомив, що намагався зв’язатися з президентом України Володимир Зеленський перед ухваленням рішення щодо екстреного імпорту електроенергії, однак розмова не відбулася через напружений графік українського лідера. За словами Фіцо, він прагнув особисто обговорити ситуацію довкола постачання російської нафти та звернутися з проханням відновити її транспортування.

