Словакия выступила против давления по сокращению закупок российской энергии, отметив готовность к диалогу, но обратила внимание на другие европейские страны, которые наоборот увеличивают импорт газа из России.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Reuters, популистское руководство Словакии и Венгрии стремится сохранить политические отношения с Россией, что снабжает большинство их нефти. Отказ от российских ресурсов для этих стран слишком дорог через специализированную инфраструктуру.

После призыва Дональда Трампа к полному прекращению закупок российской энергии давление на страны ЕС усилилось. В ответ ЕС в 19-м пакете санкций задался целью отказаться от российских энергоресурсов до начала 2027 года.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар в интервью Reuters отметил, что у них нет альтернатив, которые были бы одновременно устойчивы и доступны по цене. Он подчеркнул, что диверсификация требует времени и призвал к пониманию. По его словам, санкции пока не повлияли на ход войны.

Мероприятие наложило многочисленные санкции на Россию из-за ее войны против Украины и аннексии Крыма в 2014 году, пытаясь ослабить российскую экономику.

Бланар также предупредил, что Словакия может потерять до 10 миллиардов евро из-за разрыва долгосрочных контрактов с Россией, действующих до 2034 года.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп изменил свою риторику по отношению к Украине, отказавшись от предварительных заявлений об "отсутствии карт у Киева", но не предложил новых конкретных действий со стороны США, переложив основную ответственность на Европу.