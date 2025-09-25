Словаччина виступила проти тиску щодо скорочення закупівель російської енергії, наголосивши на готовності до діалогу, але звернула увагу на інші європейські країни, які навпаки збільшують імпорт газу з Росії.

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Reuters, популістське керівництво Словаччини та Угорщини прагне зберегти політичні відносини з Росією, що постачає більшість їхньої нафти. Відмова від російських ресурсів для цих країн надто дорога через спеціалізовану інфраструктуру.

Після заклику Дональда Трампа до повного припинення закупівель російської енергії тиск на країни ЄС посилився. У відповідь ЄС у 19-му пакеті санкцій поставив мету відмовитися від російських енергоресурсів до початку 2027 року.

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар в інтерв’ю Reuters зазначив, що у них немає альтернатив, які були б одночасно стійкими та доступними за ціною. Він підкреслив, що диверсифікація потребує часу і закликав до розуміння. За його словами, санкції поки не вплинули на перебіг війни.

Захід наклав численні санкції на Росію через її війну проти України та анексію Криму в 2014 році, намагаючись ослабити російську економіку.

Бланар також попередив, що Словаччина може втратити до 10 мільярдів євро через розрив довгострокових контрактів із Росією, діючих до 2034 року.

Як вже писали "Коментарі", президент США Дональд Трамп змінив свою риторику щодо України, відмовившись від попередніх заяв про "відсутність карт у Києва", але не запропонував нових конкретних дій зі сторони США, переклавши основну відповідальність на Європу.