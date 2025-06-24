Словакия уже готова нанести большой вред РФ: Братислава озвучила ультиматум

Словакия заявила о готовности поддержать новый пакет санкций Европейского Союза против России, однако выдвинула четкие условия. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар сообщил, что Братислава ожидает от Брюсселя не только энергетических гарантий, но и компенсаций в размере 20 миллиардов евро для покрытия возможных арбитражных потерь.

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Об этом он сказал после встречи министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе вечером 23 июня. По словам Бланара, словацкое правительство тщательно анализирует каждый новый санкционный пакет по поводу его влияния на экономику страны.

"Переговоры еще продолжаются, но текущая редакция санкций не представляет угрозы нашей экономике. Поэтому мы потенциально готовы ее поддержать", — отметил министр.

В то же время он подчеркнул: для Словакии критически важно получить четкие гарантии энергетической безопасности после возможного отключения от российского газа и нефти. Кроме того, страна требует финансовой поддержки для защиты от юридических рисков, которые могут возникнуть в связи с арбитражными процессами — речь идет о потенциальных убытках на сумму до 20 миллиардов евро.

Бланар также добавил, что Словакия настаивает на перенесении обсуждения санкционного пакета на уровень Европейского совета и хочет привязать его к инициативе RePowerEU. В связи с этим премьер-министр Роберт Фицо и сам Бланар добиваются отдельных переговоров с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и премьером Дании Мэтте Фредериксен, которая координирует вопросы RePowerEU.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия и Словакия выступили против 18-го пакета санкций, предусматривающего ограничение на импорт дешевых энергоносителей из России.

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