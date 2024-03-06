СМИ пишут о решении ЕС, которое может разрушить экономику Украины

Европейский экологический налог СВАМ в 2026 году будет стоить украинским производителям миллионы. Этого удастся избежать только в том случае, если будут проведены быстрые изменения. Но Украина имеет шанс отсрочить его введение, если прибегнет к неотложным мерам. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в статье Politico.

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

"В то время, как ЕС обещает финансировать военные усилия Украины, сколько бы времени это ни длилось, он также настойчиво продвигает новый закон, который в нынешнем виде может истощить изуродованную войной украинскую экономику. Речь идет о налоге, который ЕС планирует ввести на целый ряд продукции углеродоемкого импорта, в частности, на железо и сталь", — указывает издание.

СМИ отмечает, с тех пор как началось полномасштабное вторжение России, Украина, которая и так зависела от экспорта в ЕС, стала еще более привязана к поставкам своей продукции в Европу, поскольку черноморские торговые пути были закрыты из-за военной опасности. В результате Украина получит серьезный экономический удар в 2026 году, когда CBAM начнет действовать, акцентирует журналист: страна может потерять $1,4 млрд.

"Однако, в законе о CBAM есть пункт о форс-мажорных обстоятельствах — или стихийном бедствии — для исключительных обстоятельств, и война и военные действия подпадают под эту категорию. Но Брюссель не дал четких сигналов, что предложит Киеву исключение из-под действия механизма", — отмечает Politico.

Читайте также на портале "Комментарии" — Еврокомиссия в течение двух недель может предоставить официальное предложение по использованию замороженных российских активов – в пользу Украины (не исключено, что и на оружие). Ранее в США уже подчеркивали важность направить замороженные активы РФ (львиная доля которых находится в Европе) на поддержку Украины. При этом, по мнению главы Минфина США Джанет Йеллен, замороженные российские активы на сумму 300 млрд долл и их конфискация не смогут заменить Украине помощь от Соединенных Штатов, которая, увы, продолжает блокироваться трампистами. Как эпопея с конфискацией российских активов или хотя бы процентов от них в пользу Украины может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



