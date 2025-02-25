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СМИ раскрыли список стран, которые против передачи Украине активов РФ

Politico пишет о том, что ряд стран Европы боятся потерять рычаг влияния, передав Украине замороженные российские активы

сегодня, 11:40
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Кравцев Сергей

Ряд стран ЕС и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступают против передачи Украине замороженных активов РФ. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает "Politico".

СМИ раскрыли список стран, которые против передачи Украине активов РФ

Замороженные активы РФ. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, европейские страны могут арестовать российские активы из-за того, что остаются в стороне от переговоров США и России. Это позволит им обеспечить себе место в диалоге.

Между тем страны Балтии, а также Северной Европы считают, что средства необходимо немедленно передать Украине. Эту позицию также поддерживают: Польша; Чехия; главный дипломат ЕС Кая Каллас.

Среди стран, которые выступают против передачи активов Украине: Франция; Германия; Италия; Испания; президент Еврокомиссии.

Те, кто выступают против опасаются, что конфискация активы может напугать международных инвесторов, а также лишить ЕС наибольшего преимущества в мирных переговорах.

"Если бы вы разморозили (активы – ред.) и отдали Украине, у вас их больше нет, и вы не можете использовать их как разменную монету", — заявил один из дипломатов ЕС из последнего лагеря.

Politico добавляет, что вчера, 24 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом заявил, что западные союзники могут законно использовать доходы от активов во время войны. В то же время он настаивал на том, что конфискация является якобы незаконной.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Россия может разрешить использовать замороженные 300 миллиардов для восстановления Украины: какие условия.




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Источник: https://www.politico.eu/article/eu-ukraine-peace-talks-donald-trump-russia-war-200-billion-kremlin-us-politics-g20/
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