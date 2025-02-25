СМИ раскрыли список стран, которые против передачи Украине активов РФ

Ряд стран ЕС и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступают против передачи Украине замороженных активов РФ. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает "Politico".

Замороженные активы РФ. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, европейские страны могут арестовать российские активы из-за того, что остаются в стороне от переговоров США и России. Это позволит им обеспечить себе место в диалоге.

Между тем страны Балтии, а также Северной Европы считают, что средства необходимо немедленно передать Украине. Эту позицию также поддерживают: Польша; Чехия; главный дипломат ЕС Кая Каллас.

Среди стран, которые выступают против передачи активов Украине: Франция; Германия; Италия; Испания; президент Еврокомиссии.

Те, кто выступают против опасаются, что конфискация активы может напугать международных инвесторов, а также лишить ЕС наибольшего преимущества в мирных переговорах.

"Если бы вы разморозили (активы – ред.) и отдали Украине, у вас их больше нет, и вы не можете использовать их как разменную монету", — заявил один из дипломатов ЕС из последнего лагеря.

Politico добавляет, что вчера, 24 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом заявил, что западные союзники могут законно использовать доходы от активов во время войны. В то же время он настаивал на том, что конфискация является якобы незаконной.

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