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Макрон обнадежил заявлением: когда ждать перемирия с Россией

Президент Франции анонсировал перемирие с Россией "в ближайшие недели"

сегодня, 07:40
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Кравцев Сергей

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что перемирие на украинско-российском фронте может наступить уже в ближайшее время. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет французская газета "Le Monde", цитируя заявление французского лидера в интервью "Fox News" после личной встречи с президентом США Дональдом Трампом. 

Макрон обнадежил заявлением: когда ждать перемирия с Россией

Эммануэль Макрон. Фото из открытых источников

Известно, что два лидера обсуждали варианты прекращения войны в Украине.

"Сначала нам нужно перемирие. Я думаю, что оно может быть заключено в ближайшие недели", – высказался французский президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — Эммануэль Макрон во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Париж и Лондон подготовили план по гарантиям безопасности, предусматривающий отправку военных в Украину.

"Войска не обязательно будут располагаться на линии фронта, а будут присутствовать как гарантия", — уточнил французский лидер. 

При этом Дональд Трамп заверил, что российский диктатор Владимир Путин не против размещения европейских войск в Украине. 

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия и США предложили трехступенчатый мирный план, предусматривающий прекращение огня, проведение выборов в Украине и заключение окончательного соглашения. Именно в такой последовательности Вашингтон и Москва видят дальнейшее развитие событий в Украине. Об этом пишет "Fox News".                                                                                                         

Ранее "Комментарии" писали – у Трампа намекнули, как сделка по "редкоземам" может помочь Украине вернуться к миру.




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