logo

BTC/USD

42183.40

ETH/USD

2266.57

LTC/USD

67.75

USD/UAH

38.20

EUR/UAH

41.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС СМИ узнали, что ждет экономику Венгрии, если она не поддержит пакет помощи Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

СМИ узнали, что ждет экономику Венгрии, если она не поддержит пакет помощи Украине

По информации FT, ЕС может "обвалить" экономику Венгрии, если она не поддержит пакет помощи Украине

сегодня, 07:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Евросоюз подготовил план экономических санкций против Венгрии, если она не согласится с предоставлением помощи Украине. Цель – нанести ущерб экономике Венгрии и заставить ее снять вето. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Financial Times.

СМИ узнали, что ждет экономику Венгрии, если она не поддержит пакет помощи Украине

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

ЕС предупредил Венгрию, что, если она не снимет вето с помощи Украине на саммите 1 февраля, другие страны ЕС публично заявят, что они не будут предоставлять Венгрии финансовую помощь. Это может привести к тому, что инвесторы будут менее заинтересованы вкладывать деньги в Венгрию, что может привести к падению курса венгерского форинта.

В итоге это может привести к экономическим проблемам в Венгрии, таким как потеря рабочих мест и замедление экономического роста. Под давлением ЕС Венгрия согласилась на компромисс по вопросу помощи Украине.

Европейский Союз обеспокоен экономической уязвимостью Венгрии. Венгерская экономика характеризуется высоким государственным дефицитом, высокой инфляцией, слабой валютой и высоким уровнем платежей по обслуживанию долга. Кроме того, венгерская экономика во многом зависит от зарубежного финансирования, в том числе от финансирования со стороны ЕС.

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что Венгрия готова поддержать план помощи Украине на 50 млрд евро, но при этом требует, чтобы у нее было ежегодное право вето на выплаты.

Другие страны ЕС отвергли это предложение, опасаясь, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан будет использовать его для того, чтобы блокировать выплаты каждый год и добиваться дальнейших уступок. Однако один из дипломатов заявил, что у Орбана нет возможности наложить вето на финансирование.

Некоторые страны ЕС рассматривали возможность применения статьи 7 Договора о Европейском союзе, которая позволяет ЕС лишить государство-член права голоса или заблокировать его финансирование. Однако другие страны отвергли эту идею, поскольку она требует единодушной поддержки, а многие страны не хотят вводить такие серьезные санкции против Венгрии.

Бока заявил, что важно сохранить единство ЕС. Он подчеркнул, что Венгрия готова идти на компромиссы, но только в том случае, если они не затрагивают ее жизненно важные интересы.

Если компромиссы не будут достигнуты, Венгрия отдаст предпочтение своему первоначальному предложению об отдельном фонде для Украины вне бюджета ЕС.

Читайте также на портале "Комментарии" — Венгрия не будет ветировать помощь Украине: в ЕС намекнули, что Орбан получил сигнал.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/9dabcd4b-9c64-4124-9f9c-b0c898c84c8f
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости