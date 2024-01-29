СМИ узнали, что ждет экономику Венгрии, если она не поддержит пакет помощи Украине

Евросоюз подготовил план экономических санкций против Венгрии, если она не согласится с предоставлением помощи Украине. Цель – нанести ущерб экономике Венгрии и заставить ее снять вето. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Financial Times.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

ЕС предупредил Венгрию, что, если она не снимет вето с помощи Украине на саммите 1 февраля, другие страны ЕС публично заявят, что они не будут предоставлять Венгрии финансовую помощь. Это может привести к тому, что инвесторы будут менее заинтересованы вкладывать деньги в Венгрию, что может привести к падению курса венгерского форинта.

В итоге это может привести к экономическим проблемам в Венгрии, таким как потеря рабочих мест и замедление экономического роста. Под давлением ЕС Венгрия согласилась на компромисс по вопросу помощи Украине.

Европейский Союз обеспокоен экономической уязвимостью Венгрии. Венгерская экономика характеризуется высоким государственным дефицитом, высокой инфляцией, слабой валютой и высоким уровнем платежей по обслуживанию долга. Кроме того, венгерская экономика во многом зависит от зарубежного финансирования, в том числе от финансирования со стороны ЕС.

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что Венгрия готова поддержать план помощи Украине на 50 млрд евро, но при этом требует, чтобы у нее было ежегодное право вето на выплаты.

Другие страны ЕС отвергли это предложение, опасаясь, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан будет использовать его для того, чтобы блокировать выплаты каждый год и добиваться дальнейших уступок. Однако один из дипломатов заявил, что у Орбана нет возможности наложить вето на финансирование.

Некоторые страны ЕС рассматривали возможность применения статьи 7 Договора о Европейском союзе, которая позволяет ЕС лишить государство-член права голоса или заблокировать его финансирование. Однако другие страны отвергли эту идею, поскольку она требует единодушной поддержки, а многие страны не хотят вводить такие серьезные санкции против Венгрии.

Бока заявил, что важно сохранить единство ЕС. Он подчеркнул, что Венгрия готова идти на компромиссы, но только в том случае, если они не затрагивают ее жизненно важные интересы.

Если компромиссы не будут достигнуты, Венгрия отдаст предпочтение своему первоначальному предложению об отдельном фонде для Украины вне бюджета ЕС.

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