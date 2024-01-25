Венгрия не будет ветировать помощь Украине: в ЕС намекнули, что Орбан получил сигнал

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан откажется от блокирования 50 миллиардов евро финансовой поддержки Украины на специальном саммите Евросоюза 1 февраля. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью RND высказала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Финский министр отметила, на встрече глав МИД стран Евросоюза в понедельник ее венгерский коллега Петер Сийярто "дал нам позитивный сигнал".

"И я очень надеюсь, что мы наконец сможем утвердить помощь Украине. Если нет – мы найдем другое решение", – отметила Валтонен.

В то же время, по ее словам, Европа должна сама больше инвестировать в свою оборону.

Читайте также на портале "Комментарии" - лидеры ЕС готовы занять жесткую позицию в отношении Венгрии, если премьер-министр Виктор Орбан продолжит блокировать пакет помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро на саммите 1 февраля. Об этом сообщает "Bloomberg", ссылаясь на источники. Агентство отмечает, что Венгрия выступила против предложения ЕС по созданию нового фонда, который призван обеспечить более надежный способ доставки критически важной военной помощи Украине. Предложение появилось после того, как в середине декабря Орбан торпедировал решение о четырехлетнем финансовом пакете для Украины.

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