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Венгрия не будет ветировать помощь Украине: в ЕС намекнули, что Орбан получил сигнал

В ЕС верят, что 1 февраля Украина получит обещанный пакет помощи

сегодня, 11:28
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Кравцев Сергей
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан откажется от блокирования 50 миллиардов евро финансовой поддержки Украины на специальном саммите Евросоюза 1 февраля. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью RND высказала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Венгрия не будет ветировать помощь Украине: в ЕС намекнули, что Орбан получил сигнал

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Финский министр отметила, на встрече глав МИД стран Евросоюза в понедельник ее венгерский коллега Петер Сийярто "дал нам позитивный сигнал".

"И я очень надеюсь, что мы наконец сможем утвердить помощь Украине. Если нет – мы найдем другое решение", – отметила Валтонен.

В то же время, по ее словам, Европа должна сама больше инвестировать в свою оборону.

Читайте также на портале "Комментарии" - лидеры ЕС готовы занять жесткую позицию в отношении Венгрии, если премьер-министр Виктор Орбан продолжит блокировать пакет помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро на саммите 1 февраля. Об этом сообщает "Bloomberg", ссылаясь на источники. Агентство отмечает, что Венгрия выступила против предложения ЕС по созданию нового фонда, который призван обеспечить более надежный способ доставки критически важной военной помощи Украине. Предложение появилось после того, как в середине декабря Орбан торпедировал решение о четырехлетнем финансовом пакете для Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Зеленского заявили, что близки к важным переговорам с Венгрией: что говорят в Будапеште.

Ранее "Комментарии" писали - есть ли вероятность на смену позиции официального Будапешта после переговоров? Что следует понимать Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



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Источник: https://www.rnd.de/
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