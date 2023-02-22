СМИ узнали, какая страна в ЕС блокирует санкции против российских олигархов

Европейский Союз не может прийти к общему знаменателю в вопросе введения санкций против российских олигархов. С одной стороны, страны Балтии и Польша предлагают расширить перечень богатых россиян, против которых должны быть введены санкции, а с другой стороны Венгрия, напротив, пытается не дать ход даже тем санкциям, которые были введены Евросоюзом еще раньше. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Politico".

Санкции против России. Фото: из открытых источников

По действующим правилам ЕС может заморозить активы и ввести визовый запрет на "бизнесменов, работающих в России". Литва, Латвия, Эстония и Польша теперь хотят расширить это определение, и включить " ближайших родственников или других физических лиц, получающих от них выгоду".

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ЕС ввел санкции в отношении более 1400 человек в связи войной России против Украины, многие из которых являются российскими олигархами. В следующий пакет санкций ЕС могут быть добавлены еще 96 человек.

Включение членов семей олигархов и других сообщников олигархов позволило бы подвергнуть санкциям еще тысячи человек без необходимости доказывать их прямое участие в войне против Украины или действия в экономических интересах российского государства.

Тем не менее, на встрече во вторник, 21 февраля, на которой послы ЕС обсудили следующий раунд санкций блока, Венгрия выступила против таких планов, заявили дипломаты. Будапешт утверждал, что это не является частью 10-го пакета санкций.

По словам двух дипломатов, Венгрия также настаивала на исключении четырех человек из уже существующего санкционного списка.

Эта просьба разжигает напряженность и, вероятно, станет предметом очередных жарких дебатов во время встречи послов ЕС в среду. В ходе этой встречи они обсудят не только новый пакет санкций против России, но и так называемую пролонгацию более 1400 имен, уже включенных в список, чтобы они оставались под санкциями.

Режим санкций подлежит подтверждению каждые полгода, которое до сих пор было более или менее формальным. Теперь Венгрия использует этот пересмотр в качестве рычага, настаивая на том, чтобы четыре конкретных человека были исключены из существующего санкционного списка ЕС, прежде чем она согласится на продление. Если Венгрия заблокирует перенос и откажется идти на компромисс, все 1400 человек будут исключены из списка, предупредили два дипломата.

Один из дипломатов не скрывал своего разочарования. "Это показывает пренебрежение Венгрией к единству и европейским ценностям, что они готовы рискнуть в неделю, на которую приходится годовщина со дня российского вторжения".

Поскольку все страны ЕС должны согласиться с этим предложением, любая страна может наложить вето на этот шаг, даже если все остальные 26 стран ЕС поддержат его. Время уходит, поскольку ЕС хочет принять 10-й пакет санкций до годовщины вторжения России в Украину в пятницу, 24 февраля.

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