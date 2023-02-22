ВСУ будут поражать цели россиян на дальнем расстоянии: какие бомбы уже передают США

США, как один из главных союзников Украины, уже отправляют в Киев бомбу дальнего радиуса действия с GPS-наведением производства Boeing. Главная особенность этого оружия в том, что оно способно поражать цели на расстоянии более 70 км. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

США передают Украине дальнобойные бомбы с GPS-наведением. Фото: Paul Labbe/US Air Force

Пентагон официально не признал, что отправляет модифицированную версию боеприпаса для прямой атаки, заявив только, что он отправит "высокоточные авиационные боеприпасы" в рамках пакета на 1,85 млрд долларов, о котором было объявлено 21 декабря.

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Два источника агентства, знакомые с этим вопросом, подтвердили наличие оружия. Jdam повышенной дальности действия, известный как Jdam-ER. Они просили не называть их имен, потому что подробности не сообщаются.

Представитель Пентагона Келли Флинн заявила, что США не будут идентифицировать боеприпас, сославшись на оперативную безопасность. Комплекты Jdam используются ВВС и ВМС США и были проданы более чем в 26 стран.

Jdam-ER может устанавливаться на неуправляемые бомбы весом до 1 тонны. После сброса бомба раскрывает крылья, что позволяет ей пролетать до 72 км и утроить дальность действия оригинального оружия. Jdam повышенной дальности был разработан в сотрудничестве с Королевскими ВВС Австралии.

Комплекты повышенной дальности могут быть использованы для атаки российских передовых позиций или тыловых районов.

20 января компания Boeing получила заказ от ВВС на сумму 40,5 млн долларов в рамках существующего контракта Jdam. Работа должна быть завершена к 30 июня.

Отмечается, США и Украина разработали метод, с помощью которого украинские истребители советских времен могут программировать и запускать Jdam-ER.

Отметим, в рамках визита в Киев президент США Джо Байден анонсировал новый пакет на 2,5 млрд долларов, в который войдут боеприпасы для HIMARS, гаубицы, противотанковые средства Javelin и другая военная помощь.

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