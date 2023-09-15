СМИ узнали, на чью сторону встанет Еврокомиссия по запрету агроимпорта из Украины

Самая большая вероятность, что Еврокомиссия поддержит Польшу и другие страны ЕС, продлив запрет на импорт аграрной продукции из Украины в пять стран ЕС, однако не до конца года. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает польская радиостанция "RMF FM".

Экспорт зерна. Фото: из открытых источников

"Все указывает на то, что решение о продлении эмбарго будет принято – хотя, возможно, не до конца года, как стремится польское правительство", – отмечает издание.

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Отмечается, сред весомых аргументов, почему нужно продлить эмбарго, есть то, что несмотря на официальный запрет украинский импорт все равно происходит.

СМИ обращает внимание, что сейчас в непростом положении оказалась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она, с одной стороны, во время личной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленский пообещала тому не поддерживать запрет по украинскому зерну. С другой стороны, теперь в ее адрес поступили обращения от стран-членов ЕС за которыми стоят обращения и просьбы сотен фермеров. Вот и придется Урсуле фон дер Ляйен выбирать между обещанием Зеленского и интересами фермеров ЕС.

Читайте также на портале "Комментарии" — больная тема продления запрета на экспорт украинского зерна в соседние с нами страны Евросоюза продолжает набирать обороты. Глава офиса комиссара ЕС по торговле Михаэль Хагер выступил с предложением продлить запрет (срок действия нынешнего ограничения истекает 15 сентября) на импорт украинского зерна и масличных культур в Польшу, Румынию, Болгарию, Словакию и Венгрию (транзит разрешен). Правда, пока не ясно – на какой срок. Ранее та же Венгрия, вслед за Польшей, дала понять, что точно продолжит эмбарго украинского зерна и после 15 сентября. Почему сложилась такая ситуация, что наши союзники по борьбе с российской агрессией становятся нашими соперниками в определенных аспектах? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



