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СМИ узнали, на чью сторону встанет Еврокомиссия по запрету агроимпорта из Украины

Вероятнее всего, решение будет принято сегодня, 15 сентября

сегодня, 15:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Самая большая вероятность, что Еврокомиссия поддержит Польшу и другие страны ЕС, продлив запрет на импорт аграрной продукции из Украины в пять стран ЕС, однако не до конца года. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает польская радиостанция "RMF FM".

СМИ узнали, на чью сторону встанет Еврокомиссия по запрету агроимпорта из Украины

Экспорт зерна. Фото: из открытых источников

"Все указывает на то, что решение о продлении эмбарго будет принято – хотя, возможно, не до конца года, как стремится польское правительство", – отмечает издание.


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Отмечается, сред весомых аргументов, почему нужно продлить эмбарго, есть то, что несмотря на официальный запрет украинский импорт все равно происходит. 

СМИ обращает внимание, что сейчас в непростом положении оказалась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она, с одной стороны, во время личной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленский пообещала тому не поддерживать запрет по украинскому зерну. С другой стороны, теперь в ее адрес поступили обращения от стран-членов ЕС за которыми стоят обращения и просьбы сотен фермеров. Вот и придется Урсуле фон дер Ляйен выбирать между обещанием Зеленского и интересами фермеров ЕС.

Читайте также на портале "Комментарии" — больная тема продления запрета на экспорт украинского зерна в соседние с нами страны Евросоюза продолжает набирать обороты. Глава офиса комиссара ЕС по торговле Михаэль Хагер выступил с предложением продлить запрет (срок действия нынешнего ограничения истекает 15 сентября) на импорт украинского зерна и масличных культур в Польшу, Румынию, Болгарию, Словакию и Венгрию (транзит разрешен). Правда, пока не ясно – на какой срок. Ранее та же Венгрия, вслед за Польшей, дала понять, что точно продолжит эмбарго украинского зерна и после 15 сентября. Почему сложилась такая ситуация, что наши союзники по борьбе с российской агрессией становятся нашими соперниками в определенных аспектах? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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Источник: https://www.rmf24.pl/raporty/raport-wojna-z-rosja/news-co-dalej-z-embargiem-na-ukrainskie-zboze-ostatnie-slowo-nale,nId,7027370#crp_state=1
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