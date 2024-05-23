Социологи выяснили, сколько граждан ЕС одобряют санкции против РФ и поддержку Украины

Экономические санкции против российского правительства, компаний и частных лиц поддерживают 72% граждан стран Евросоюза, а 70% согласны с предоставлением финансовой поддержки Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Евробарометр".

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Осознавая, что Россия есть страной-агрессором и ведет полномасштабную войну против украинского народа 87% граждан ЕС согласны с предоставлением гуманитарной поддержки людям, пострадавшим от войны, а 83% согласны с тем, чтобы принимать в Европейском Союзе беженцев от войны.

Почти 60% одобряют предоставление Украине статуса кандидата в Евросоюз и финансирование ЕС закупок и поставок военной техники в Украину.

Среди последних кризисов наибольшее влияние на взгляды граждан ЕС на будущее оказало вторжение России в Украину (42%), за ним следуют пандемия и другие кризисы в области здравоохранения (34%), а также экономический и финансовый кризис (23%).

Война в Украине рассматривается в списке из 15 как одна из двух наиболее важных проблем, стоящих перед ЕС, и на нее приходится 35% ответов, что на 7 процентных пунктов больше, чем в ноябре прошлого года. Далее следуют иммиграция (24%), международная ситуация (22%) и инфляция (19%).

Инфляция остается наиболее упоминаемой проблемой, с которой сталкивается страна (38%), хотя ее доля снизилась на 6 процентных пунктов по сравнению с предыдущим исследованием.

Стандартный Евробарометр проводился с 3 по 28 апреля 2024 года в 27 государствах-членах. При этом 26 399 граждан ЕС были опрошены лично.

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