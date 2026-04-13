Соратник Орбана жестоко изменил ему из-за поражения на выборах: детали громкого скандала

После поражения Виктора Орбана на парламентских выборах Венгрии внимание медиа привлекло отсутствие министра иностранных дел Петера Сиярто в публичном пространстве. Политик не только не появился рядом с Орбаном во время публичного признания поражения, но уже более 16 часов не проявляет активности в соцсетях, чем вызвал обсуждение среди журналистов и политических наблюдателей.

Как отмечает венгерское издание 444.hu, Сиярто, который всегда был активен в своих публикациях в соцсетях, на этот раз не дал комментариев после важных политических событий. Последнее сообщение политика появилось еще в воскресенье, в 16:00, когда он призвал сторонников партии "Фидес" прийти на выборы. А утром того же дня он поделился фотографией с супругой после голосования.

Несмотря на важность выборов и развернутую политическую ситуацию в стране, Сиярто остался без внимания публики. Возможно, это связано с результатами выборов, где Орбан потерпел поражение, и последовавшей политической ситуации. Отсутствие главного дипломата на фоне таких событий не осталось незамеченным, что способствовало бурному обсуждению в СМИ. В частности, журналисты обращают внимание на то, что министр иностранных дел не был замечен среди тех, кто поддержал Орбана на публичных мероприятиях после поражения. Эти обстоятельства могут свидетельствовать о возможном изменении его политических позиций или, по крайней мере, необходимости сохранения дистанции на фоне политических изменений в стране.

