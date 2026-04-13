Соратник Орбана жорстко зрадив його через поразку на вибрах: деталі гучного скандалу

Після поразки Віктора Орбана на парламентських виборах Угорщини увагу медіа привернула відсутність міністра закордонних справ Петера Сіярто в публічному просторі. Політик не лише не з’явився поруч із Орбаном під час публічного визнання поразки, але й вже понад 16 годин не проявляє активності у соцмережах, чим викликав обговорення серед журналістів та політичних спостерігачів.

Фото: з відкритих джерел

Як зазначає угорське видання 444.hu, Сіярто, який завжди був активним у своїх публікаціях у соцмережах, цього разу не дав жодних коментарів після важливих політичних подій. Останній допис політика з’явився ще в неділю, о 16:00, коли він закликав прихильників партії "Фідес" прийти на вибори. А вранці того ж дня він поділився фотографією з дружиною після голосування.

Незважаючи на важливість виборів і розгорнуту політичну ситуацію в країні, Сіярто залишився поза увагою публіки. Можливо, це пов’язано з результатами виборів, де Орбан зазнав поразки, і політичною ситуацією, яка склалася після цього. Відсутність головного дипломата на тлі таких подій не залишилася непоміченою, що сприяло бурхливому обговоренню в медіа. Зокрема, журналісти звертають увагу на те, що міністр закордонних справ не був помічений серед тих, хто підтримав Орбана на публічних заходах після поразки. Ці обставини можуть свідчити про можливу зміна його політичних позицій або, принаймні, про необхідність збереження дистанції на фоні політичних змін у країні.

