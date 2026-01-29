logo

Соратника Навального, поддержавшего режим Путина, щедро наградили в ЕС: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Соратника Навального, поддержавшего режим Путина, щедро наградили в ЕС: детали

Вильнюс не нашел доказательств поддержки кремлевского режима со стороны так называемого оппозиционера

29 января 2026, 13:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

Литовские власти приняли решение не изменять миграционный статус российского оппозиционного деятеля Леонида Волкова, несмотря на резонанс, вызванный его резкими заявлениями в адрес украинских чиновников и командира "Русского добровольческого корпуса" Дениса Капустина. Об этом пишет литовское издание Delfi.

Соратника Навального, поддержавшего режим Путина, щедро наградили в ЕС: детали

Фото: из открытых источников

Министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович сообщил, что Департамент государственной безопасности страны провел подробную проверку деятельности Волкова. В ходе анализа рассматривались не только его публичные и частные высказывания, вызвавшие общественное возмущение, но и официальная позиция Украины по этой ситуации.

По словам министра, результаты проверки не дали оснований утверждать, что Волков имеет связки с кремлевским режимом или поддерживает агрессивную политику России против Украины. Следовательно, литовские органы не видят причин для аннулирования его временного вида на жительство, и он может в дальнейшем легально находиться на территории страны.

Глава Миграционного департамента Литвы Индре Гаспере также подтвердила, что правовой статус Волкова остается без изменений. По ее словам, следствие не выявило признаков того, что он представляет угрозу национальной безопасности Литвы.

Скандал вокруг Волкова вспыхнул после появления в сети его личной переписки с лицом, связанным с "Русским добровольческим корпусом", действующим в структуре Главного управления разведки Украины. В этих сообщениях Волков позволял себе оскорбительные высказывания по поводу командира подразделения Дениса Капустина. Особый резонанс вызвала его реакция на инсценировку гибели Капустина в конце декабря, когда оппозиционер фактически одобрительно отреагировал на эту новость, используя созвучные с кремлевской риторикой формулировки.

Как уже писали "Комментарии", украинский журналист, блоггер и военный обозреватель Денис Казанский прокомментировал возможное так называемое "энергетическое перемирие". Он считает, что это не сигнал доброй воли со стороны РФ, а вынужденная пауза из-за нехватки ракетных боеприпасов.



