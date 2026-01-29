Соратника Навального, який підтримав режим Путіна, щедро нагородили у ЄС: деталі

Литовська влада ухвалила рішення не змінювати міграційний статус російського опозиційного діяча Леоніда Волкова, незважаючи на резонанс, викликаний його різкими заявами на адресу українських чиновників і командира "Російського добровольчого корпусу" Дениса Капустіна. Про це пише литовське видання Delfi.

Фото: з відкритих джерел

Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович повідомив, що Департамент державної безпеки країни провів детальну перевірку діяльності Волкова. Під час аналізу розглядалися не лише його публічні та приватні висловлювання, які викликали суспільне обурення, а й офіційна позиція України щодо цієї ситуації.

За словами міністра, результати перевірки не дали підстав стверджувати, що Волков має зв’язки з кремлівським режимом або підтримує агресивну політику Росії проти України. Відтак, литовські органи не вбачають причин для анулювання його тимчасового дозволу на проживання, і він може надалі легально перебувати на території країни.

Очільниця Міграційного департаменту Литви Індре Гаспере також підтвердила, що правовий статус Волкова залишається без змін. За її словами, слідство не виявило ознак того, що він становить загрозу для національної безпеки Литви.

Скандал навколо Волкова спалахнув після появи в мережі його особистого листування з особою, пов’язаною з "Російським добровольчим корпусом", який діє у структурі Головного управління розвідки України. У цих повідомленнях Волков дозволяв собі зневажливі висловлювання щодо командира підрозділу Дениса Капустіна. Особливий резонанс викликала його реакція на інсценування загибелі Капустіна наприкінці грудня, коли опозиціонер фактично схвально відреагував на цю новину, використовуючи формулювання, що співзвучні з кремлівською риторикою.

