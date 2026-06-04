Сотни тысяч людей в ЕС могут потерять работу: какое решение готовит Брюссель

Европейский Союз столкнулся с риском масштабных потерь рабочих мест в ближайшие годы. Такой прогноз содержится в новых оценках Еврокомиссии, которая предупреждает о серьезных вызовах для экономики на фоне энергетического кризиса, промышленной трансформации и перехода к климатически нейтральной модели развития.

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Согласно документу, только из-за сохраняющегося давления высоких цен на энергоносители под угрозой могут оказаться до 560 тысяч рабочих мест. Наиболее уязвимыми названы строительство, транспортный сектор, химическая промышленность и металлургия. На этом фоне Брюссель уже ухудшил прогноз по безработице, ожидая ее роста до 6% в ближайшие два года.

Особую тревогу вызывает автомобильная отрасль, которая долгое время считалась одним из локомотивов европейской экономики. Переход от двигателей внутреннего сгорания к электромобилям, а также усиление конкуренции со стороны китайских производителей могут поставить под угрозу около 600 тысяч рабочих мест. Еще десятки тысяч работников рискуют потерять занятость в производстве аккумуляторов и солнечных панелей.

Одновременно европейский бизнес сталкивается с противоположной проблемой – нехваткой квалифицированных кадров. Большинство компаний сообщают о дефиците специалистов, способных работать в условиях технологических изменений. Для многих предприятий именно кадровый голод становится главным препятствием для инвестиций и развития.

В Еврокомиссии признают, что без масштабной переквалификации работников повысить конкурентоспособность европейской экономики будет невозможно. Поэтому особый акцент в новых рекомендациях сделан на образование, развитие технических навыков, обучение взрослых и подготовку специалистов для высокотехнологичных отраслей.

Брюссель также обращает внимание на рост социальной уязвимости. Несмотря на наличие работы, миллионы европейцев остаются в низкооплачиваемых секторах, а часть трудоустроенных граждан находится на грани бедности. В таких условиях ЕС готовит пакет реформ, который должен смягчить последствия экономической перестройки и предотвратить углубление социальных проблем в ближайшие годы.

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