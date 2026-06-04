Сотні тисяч людей у ЄС можуть втратити роботу: яке рішення готує Брюссель

Європейський Союз зіткнувся із ризиком масштабних втрат робочих місць у найближчі роки. Такий прогноз міститься в нових оцінках Єврокомісії, яка попереджає про серйозні виклики для економіки на тлі енергетичної кризи, промислової трансформації та переходу до кліматично-нейтральної моделі розвитку.

Робота. Фото: із відкритих джерел

Згідно з документом, тільки через тиск високих цін на енергоносії, що зберігається, під загрозою можуть виявитися до 560 тисяч робочих місць. Найбільш уразливими названо будівництво, транспортний сектор, хімічна промисловість та металургія. На цьому фоні Брюссель вже погіршив прогноз з безробіття, очікуючи його зростання до 6% у найближчі два роки.

Особливу тривогу викликає автомобільна галузь, яка довгий час вважалася одним із локомотивів європейської економіки. Перехід від двигунів внутрішнього згоряння до електромобілів, а також посилення конкуренції з боку китайських виробників можуть поставити під загрозу близько 600 тисяч робочих місць. Ще десятки тисяч працівників ризикують втратити зайнятість у виробництві акумуляторів та сонячних панелей.

Водночас європейський бізнес стикається із протилежною проблемою – нестачею кваліфікованих кадрів. Більшість компаній повідомляють про дефіцит фахівців, здатних працювати за умов технологічних змін. Для багатьох підприємств саме кадровий голод стає головною перешкодою для інвестицій та розвитку.

У Єврокомісії визнають, що без масштабної перекваліфікації працівників підвищити конкурентоспроможність європейської економіки буде неможливо. Тому особливий акцент у нових рекомендаціях зроблено на освіту, розвиток технічних навичок, навчання дорослих та підготовку спеціалістів для високотехнологічних галузей.

Брюссель також звертає увагу на зростання соціальної вразливості. Незважаючи на наявність роботи, мільйони європейців залишаються у низькооплачуваних секторах, а частина працевлаштованих громадян перебуває на межі бідності. У таких умовах ЄС готує пакет реформ, який має пом'якшити наслідки економічної перебудови та запобігти поглибленню соціальних проблем найближчими роками.

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