Сегодня Совет ЕС принял решение об интеграции Молдовы в так называемую "зону роуминга, как дома" с 1 января 2026 года. Аналогичное решение для Украины было принято 14 июля. Таким образом, молдаване и украинцы в ЕС, а также граждане ЕС в Молдове и Украине смогут совершать звонки, отправлять текстовые сообщения и пользоваться мобильными данными без дополнительной платы, как и в своей родной стране. Об этом идет речь на сайте Совета ЕС.

Совет ЕС принял историческое решение по Украине: о чем идет речь

Соглашение также гарантирует, что потребители будут иметь право на такое же качество и скорость мобильной связи, как дома, а также обращение в экстренные службы будет бесплатным.

Что касается Украины, то в 2022 году было заключено добровольное соглашение между ЕС и украинскими операторами связи, гарантирующее, что европейцы и украинцы уже сейчас могут пользоваться доступными и недорогими звонками, текстовыми сообщениями и интернетом. Эта сделка будет действовать до конца 2025 года.

Решение для Молдовы и Украины вступит в силу с 1 января 2026 года.

Отметим, что в 2017 году правила "Роуминг как дома" позволяют потребителям из ЕС во время путешествий продолжать звонить по телефону, отправлять текстовые сообщения и использовать мобильный интернет через границы ЕС по той же цене, что и дома, и с тем же качеством и скоростью мобильной связи.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что европейские страны договорились с Москвой строить новый трубопровод для российской нефти. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто объявил о соглашении с "сербскими и российскими коллегами" о строительстве нового нефтепровода между Сербией и Венгрией, направленного на консолидацию импорта российской сырой нефти именно тогда, когда ЕС пытается окончательно вытеснить Кремль со своего энергетического рынка. Об этом пишет Euractiv.