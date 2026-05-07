Союзники Киева в шаге от полного раскола из-за уступки Кремлю: что происходит

В Европейском Союзе растут внутренние споры из-за резкого увеличения количества шенгенских виз, выданных гражданам России в 2025 году. Несмотря на санкционное давление и официальную политику сдерживания Кремля, спрос на поездки в ЕС среди россиян сохраняется на высоком уровне, что вызывает разногласия среди государств-членов блока, сообщает Euractiv.

По конфиденциальным данным правительств ЕС, в 2025 году россияне подали более 670 тысяч заявок на шенгенские визы, что примерно на 8% больше, чем в прошлом году. Из них свыше 620 тысяч разрешений было выдано рост на более чем 10%. Большинство виз (около 77%) выдано для туристических поездок. Второе место занимают визиты к родственникам и друзьям, а также деловые поездки, что свидетельствует о сохранении стабильного спроса на поездки в ЕС даже в контексте войны против Украины и санкций.

Больше заявок обрабатывали Франция, Италия и Испания, на которые приходится почти три четверти всех обращений россиян. Париж зафиксировал наибольший прирост выданных виз – более 23% по сравнению с 2024 годом. Эти данные стали источником напряженности в ходе закрытых дипломатических обсуждений в Брюсселе, поскольку часть стран считает, что массовая выдача виз гражданам РФ противоречит стратегии политической изоляции Кремля.

Балтийские и северные страны ЕС выступают за максимально жесткие ограничения, отмечая, что россияне не должны пользоваться туристическими преимуществами блока, пока идет война. По их мнению, любые послабления ослабляют санкционное давление на Москву.

В то же время Франция, Италия и Испания занимают более гибкую позицию, апеллируя к экономическим и социальным факторам. Они отмечают, что полная изоляция населения России может не повлечь за собой реальные политические изменения в самой стране, поэтому следует учитывать и гуманитарные аспекты, а также потребности туристической и бизнес-деятельности.

