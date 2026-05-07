Союзники Києва за крок до повного розколу через поступку Кремлю: що відбувається

У Європейському Союзі зростають внутрішні суперечки через різке збільшення кількості шенгенських віз, виданих громадянам Росії у 2025 році. Незважаючи на санкційний тиск і офіційну політику стримування Кремля, попит на поїздки до ЄС серед росіян зберігається на високому рівні, що викликає розбіжності серед держав-членів блоку, повідомляє Euractiv.

За конфіденційними даними урядів ЄС, у 2025 році росіяни подали понад 670 тисяч заявок на шенгенські візи, що приблизно на 8% більше, ніж у попередньому році. З них понад 620 тисяч дозволів було видано — зростання на понад 10%. Більшість віз (приблизно 77%) видано для туристичних поїздок. Друге місце займають візити до родичів та друзів, а також ділові поїздки, що свідчить про збереження стабільного попиту на подорожі до ЄС навіть у контексті війни проти України та санкцій.

Найбільше заявок обробляли Франція, Італія та Іспанія, на які припадає майже три чверті всіх звернень росіян. Париж зафіксував найбільший приріст виданих віз — понад 23% порівняно з 2024 роком. Ці дані стали джерелом напруженості під час закритих дипломатичних обговорень у Брюсселі, оскільки частина країн вважає, що масова видача віз громадянам РФ суперечить стратегії політичної ізоляції Кремля.

Балтійські та північні країни ЄС виступають за максимально жорсткі обмеження, наголошуючи, що росіяни не повинні користуватися туристичними перевагами блоку, поки триває війна. На їхню думку, будь-які послаблення ослаблюють санкційний тиск на Москву.

У той же час Франція, Італія та Іспанія займають більш гнучку позицію, апелюючи до економічних та соціальних факторів. Вони наголошують, що повна ізоляція населення Росії може не спричинити реальних політичних змін у самій країні, тому варто враховувати і гуманітарні аспекти, а також потреби туристичної та бізнес-діяльності.

