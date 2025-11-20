Спор с ЕС: какой подарок Путину готовит Фицо

Официальная Братислава рассматривает варианты подачи иска против Европейского Союза из-за планов полностью прекратить импорт российского газа на территорию блока. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Euractiv.

Роберт Фицо. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что задание провести соответствующую подготовку от премьер-министра Роберта Фицо получили министры экономики и иностранных дел Словакии.

"Это решение наносит нам огромный вред, и вы знаете, что мы за него не голосовали. Мы также хотим изучить обязательства, подписанные Европейской Комиссией, которые должны помочь Словакии хотя бы каким-то образом, и мы хотим знать, как эти обязательства выполняются", — заявил Роберт Фицо.

Авторы публикации отмечают, что Словакия остается сильно зависимой от российского газа и, в отличие от многих других государств ЕС, в последние годы мало что сделала для уменьшения этой зависимости.

Кроме того, журналисты акцентируют, что в июле Фицо заблокировал 18-й пакет санкций ЕС против России на несколько недель, назвав предложение прекратить импорт российского газа до 1 января 2028 года "идиотским".

Он снял свое вето после того, как президент Комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила гарантии, включая поддержку диверсификации энергетики, ускоренное одобрение государственной помощи и создание рабочей группы для руководства переходом Словакии.

Тогда критики со стороны словацкой оппозиции утверждали, что Фицо на самом деле не договорился с Комиссией о чем-то существенном вне обычных рамок.

Фицо также раскритиковал план Брюсселя по использованию замороженных российских активов для помощи Украине, предупреждая о "правовой неопределенности" и возможных конфискациях в ответ.

