Суперечка з ЄС: який подарунок Путіну готує Фіцо

Офіційна Братислава розглядає варіанти подання позову проти Європейського Союзу через плани повністю припинити імпорт російського газу на територію блоку. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє Euractiv.

Роберт Фіцо. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться про те, що завдання провести відповідну підготовку від прем'єр-міністра Роберта Фіцо отримали міністри економіки та закордонних справ Словаччини.

"Це рішення завдає нам величезної шкоди, і ви знаєте, що ми за нього не голосували. Ми також хочемо вивчити зобов'язання, підписані Європейською Комісією, які повинні допомогти Словаччині хоча б якимось чином, і ми хочемо знати, як ці зобов'язання виконуються", — заявив Роберт Фіцо.

Автори публікації зазначають, що Словаччина залишається сильно залежною від російського газу і, на відміну від багатьох інших держав ЄС, останніми роками мало що зробила зменшення цієї залежності.

Крім того, журналісти наголошують, що у липні Фіцо заблокував 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії на кілька тижнів, назвавши пропозицію припинити імпорт російського газу до 1 січня 2028 року "ідіотським".

Він зняв своє вето після того, як президент Комісії Урсула фон дер Ляйєн запропонувала гарантії, включаючи підтримку диверсифікації енергетики, прискорене схвалення державної допомоги та створення робочої групи для керівництва переходом Словаччини.

Тоді критики з боку словацької опозиції стверджували, що Фіцо насправді не домовився з Комісією про щось суттєве поза звичайними рамками.

Фіцо також розкритикував план Брюсселя щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні, попереджаючи про "правову невизначеність" та можливі конфіскації у відповідь.

