"Справедливости ради": американские технологические гиганты будут финансировать европейские телекоммуникации

Американские технологические гиганты должны нести часть расходов на развитие европейских телекоммуникационных сетей, поскольку они очень активно их используют – заявили европейские телекоммуникационные компании. Об этом сообщает Reuters.

Вышки сотовой связи стандарта 5G - РИА Новости

Призыв генеральных директоров прозвучал, поскольку телекоммуникационная отрасль Европы сталкивается с огромными инвестициями в 5G, оптоволоконные и кабельные сети, чтобы справиться с данными и облачными услугами, предоставленными Netflix и Google, YouTube и Facebook.

В прошлом году инвестиции в телекоммуникационный сектор Европы выросли до 52,5 миллиарда евро (59,4 миллиарда долларов), что является максимумом за шесть лет.

"Большая часть сетевого трафика растет, генерируется и монетизируется крупными технологическими платформами, но требует непрерывных, интенсивных инвестиций в сеть и планирования со стороны телекоммуникационного сектора", — говорится в совместном заявлении руководителей европейских телекоммуникационных компаний.

Под письмом подписались генеральные директора Telefonica, Orange, KPN, BT Group, Telekom Austria, Vivacom, Proximus, Telenor, Altice Portugal, Telia Company и Swisscom.

"Эта модель, позволяющая гражданам ЕС наслаждаться плодами цифровой трансформации, может быть устойчива только в том случае, если такие крупные технологические платформы также будут справедливо платить расходы на сеть", — сказали генеральные директора.

Законодатели ЕС должны обсудить свое предложение со странами ЕС, прежде чем его можно будет принять. Было отмечено, что вероятнее всего будет трудно прийти к согласию.

Как сообщали ранее, открытие аукционов для выдачи лицензий на пользование новыми радиотехнологиями 5G планируется украинским правительством на февраль 2022 года.





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