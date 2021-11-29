"Справедливости ради": американские технологические гиганты будут финансировать европейские телекоммуникации

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Карина Ожерельева
Американские технологические гиганты должны нести часть расходов на развитие европейских телекоммуникационных сетей, поскольку они очень активно их используют – заявили европейские телекоммуникационные компании. Об этом сообщает Reuters.
Вышки сотовой связи стандарта 5G - РИА Новости
Призыв генеральных директоров прозвучал, поскольку телекоммуникационная отрасль Европы сталкивается с огромными инвестициями в 5G, оптоволоконные и кабельные сети, чтобы справиться с данными и облачными услугами, предоставленными Netflix и Google, YouTube и Facebook.
В прошлом году инвестиции в телекоммуникационный сектор Европы выросли до 52,5 миллиарда евро (59,4 миллиарда долларов), что является максимумом за шесть лет.
Под письмом подписались генеральные директора Telefonica, Orange, KPN, BT Group, Telekom Austria, Vivacom, Proximus, Telenor, Altice Portugal, Telia Company и Swisscom.
Законодатели ЕС должны обсудить свое предложение со странами ЕС, прежде чем его можно будет принять. Было отмечено, что вероятнее всего будет трудно прийти к согласию.
Как сообщали ранее, открытие аукционов для выдачи лицензий на пользование новыми радиотехнологиями 5G планируется украинским правительством на февраль 2022 года.
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