logo

BTC/USD

56970.80

ETH/USD

4298.68

LTC/USD

196.64

USD/UAH

27.44

EUR/UAH

30.95

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС "Справедливости ради": американские технологические гиганты будут финансировать европейские телекоммуникации
commentss НОВОСТИ Все новости

"Справедливости ради": американские технологические гиганты будут финансировать европейские телекоммуникации

Европейские телекоммуникационные компании хотят, чтобы американские фирмы помогали финансировать затраты на сеть

сегодня, 10:42
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Американские технологические гиганты должны нести часть расходов на развитие европейских телекоммуникационных сетей, поскольку они очень активно их используют – заявили европейские телекоммуникационные компании. Об этом сообщает Reuters.

"Справедливости ради": американские технологические гиганты будут финансировать европейские телекоммуникации

Вышки сотовой связи стандарта 5G - РИА Новости

Призыв генеральных директоров прозвучал, поскольку телекоммуникационная отрасль Европы сталкивается с огромными инвестициями в 5G, оптоволоконные и кабельные сети, чтобы справиться с данными и облачными услугами, предоставленными Netflix и Google, YouTube и Facebook.

В прошлом году инвестиции в телекоммуникационный сектор Европы выросли до 52,5 миллиарда евро (59,4 миллиарда долларов), что является максимумом за шесть лет.

"Большая часть сетевого трафика растет, генерируется и монетизируется крупными технологическими платформами, но требует непрерывных, интенсивных инвестиций в сеть и планирования со стороны телекоммуникационного сектора", — говорится в совместном заявлении руководителей европейских телекоммуникационных компаний.

Под письмом подписались генеральные директора Telefonica, Orange, KPN, BT Group, Telekom Austria, Vivacom, Proximus, Telenor, Altice Portugal, Telia Company и Swisscom.

"Эта модель, позволяющая гражданам ЕС наслаждаться плодами цифровой трансформации, может быть устойчива только в том случае, если такие крупные технологические платформы также будут справедливо платить расходы на сеть", — сказали генеральные директора.

Законодатели ЕС должны обсудить свое предложение со странами ЕС, прежде чем его можно будет принять. Было отмечено, что вероятнее всего будет трудно прийти к согласию.

Как сообщали ранее, открытие аукционов для выдачи лицензий на пользование новыми радиотехнологиями 5G планируется украинским правительством на февраль 2022 года.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/markets/deals/exclusive-d-telekom-vodafone-others-want-us-tech-giants-help-fund-network-costs-2021-11-28/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!