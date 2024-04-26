Среди союзников снова неразбериха: что заявила Греция об отправке систем ПВО Украине

Греция отказалась отправлять Украине системы противовоздушной обороны, несмотря на давление со стороны Евросоюза и НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, пишет "Financial Times".

ПВО. Фото: из открытых источников

Глава правительства Греции заявил, что его страна не станет передавать Украине системы Patriot и С-300.

Отмечается, что лидеров Испании и Греции призвали поставить в Украину часть своих систем ПВО на саммите в Брюсселе, который состоялся на прошлой неделе.

"Нас спросили, и мы объяснили, почему мы не можем этого сделать. Греция разными способами поддерживала Украину оборонными материалами. Но мы с первого момента сказали, что не можем избавиться от систем вооружения, которые имеют решающее значение для наших возможностей сдерживания", – высказался Мицотакис.

Отметим, ранее издание "Le Monde" выдало тревожный материал о том, что ряд стран, среди которых Франция, не намерены передавать свои самые современные системами противовоздушной обороны. Страны Евросоюза перекладывают ответственность друг на друга, желая, чтобы Украине помог кто-то другой.

Издание напоминает, что накануне президент Украины Владимир Зеленский вновь подчеркнул, что противовоздушная оборона "сегодня является нашим приоритетом".

"Осознавая опасность, которая угрожает украинцам, европейские государства пытаются организоваться, чтобы помочь им, после того, как приветствовали восстановление американской поддержки, которая, однако, может занять несколько недель, чтобы материализоваться после голосования Палатой представителей за новый пакет в 60,8 млрд долларов", — отмечается в материале.



