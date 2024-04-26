Среди союзников снова неразбериха: что заявила Греция об отправке систем ПВО Украине

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Кравцев Сергей
Греция отказалась отправлять Украине системы противовоздушной обороны, несмотря на давление со стороны Евросоюза и НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, пишет "Financial Times".
ПВО. Фото: из открытых источников
Глава правительства Греции заявил, что его страна не станет передавать Украине системы Patriot и С-300.
Отмечается, что лидеров Испании и Греции призвали поставить в Украину часть своих систем ПВО на саммите в Брюсселе, который состоялся на прошлой неделе.
Отметим, ранее издание "Le Monde" выдало тревожный материал о том, что ряд стран, среди которых Франция, не намерены передавать свои самые современные системами противовоздушной обороны. Страны Евросоюза перекладывают ответственность друг на друга, желая, чтобы Украине помог кто-то другой.
Издание напоминает, что накануне президент Украины Владимир Зеленский вновь подчеркнул, что противовоздушная оборона "сегодня является нашим приоритетом".
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