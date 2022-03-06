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США и Польша обсудили возможность предоставления украинцам истребителей

Польша планирует предоставить истребители для Украины

сегодня, 09:18
Автор:

Козлова Альбіна
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Соединенные Штаты работают с Польшей над возможностью предоставления Польше истребителей в Украине и проводят консультации с другими союзниками. Об этом заявил представитель Белого дома для CNN.

США и Польша обсудили возможность предоставления украинцам истребителей

Фото иллюстративное / Pixabay

Президент Украины Зеленский заявил союзникам, что Украине необходимы истребители для защиты своей территории. Такую помощь могут предоставить страны Восточной Европы.

Во время разговоров с Польшей представители США обсуждают возможности поддержки соседней с Украиной Польши, если она решит передать такие самолеты Украине. Спикер администрации Белого дома не уточнял о каких вариантах помощи идет речь.

Однако, по информации Соединенных штатов, отправка истребителей в Украину это "суверенное решение, которое любая страна принимает самостоятельно". Пока перед Польшей стоит задача проработать немало логистических вопросов передачи самолетов в Украину.

Два законодателя, участвовавших в разговоре с президентом Украины накануне в субботу, 5 марта, сказали, что Зеленский заявил, что Польша дала сигнал о готовности отправить истребители МиГ, но там ждут, пока США разрешат.

По информации Генштаба, западные партнеры для авиации Воздушных сил Вооруженных Сил Украины передали партию ракет класса "воздух-воздух", которыми вооружили наши истребители. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что страна передаст летальную военную помощь Украине. Правительство Румынии отправляет в Украину боеприпасы и военную технику, среди которых бронежилеты и каски, топливо, медицинское оборудование, медикаменты на сумму более трех миллионов евро. Многие страны готовят гуманитарные грузы для украинцев и пообещали предоставили оружие Украине.

Как сообщал портал, министр иностранных дел Швеции Анна Линде сообщила, что ее страна направит Украине военную помощь. Швеция передаст 5000 единиц противотанкового оружия, 5000 шлемов, 5000 щитов и 135000 полевых пайков, а еще 500 миллионов шведских крон для Вооруженных сил Украины. Об этом она написала в Твиттере.


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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-03-05-22/h_d4c13654b50f9c22fe225639cddcf7f4
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Обсуждения

ну

сегодня, 09:25

вот и повод для бомбардировки западных укроскотов

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