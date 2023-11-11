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США могут сократить помощь Украине: Боррель рассказал, как должен отреагировать ЕС

Жозеп Боррель заявил, что поддержка Украины от ЕС должна усилиться

сегодня, 15:27
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Кравцев Сергей
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Помощь США Украине, скорее всего, сократится, поэтому страны Евросоюза должны быть политически готовыми на этом фоне продолжать поддерживать Украину. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время Конгресса партии европейских социалистов в Малаге сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

США могут сократить помощь Украине: Боррель рассказал, как должен отреагировать ЕС

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

"У нас много проблем, которые станут испытанием для ЕС. Прежде всего — Украина, где перспектива победы над Россией не является мгновенной. И мы, европейцы, которые имеют необходимые средства для этого, должны быть готовы, политически выражаясь, продолжать помогать Украине, учитывая, что поддержка США, скорее всего, уменьшится", – высказался топ-дипломат ЕС.


Читайте также на портале "Комментарии" — поддержка Украины тормозится как со стороны США, так и со стороны ЕС. Новоизбранный спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что финансирование для помощи Украине и Израилю следует рассматривать отдельно, а не одним пакетом, как предлагал Белый дом. Евросоюз поставил нам менее трети из обещанного миллиона снарядов. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его новоназначенный словацкий коллега Роберт Фицо публично призывают ЕС прекратить предоставлять Украине военную помощь. Кроме того, Венгрия блокирует выделение транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, который используют для военной поддержки Украины, а также не дает странам Евросоюза согласовать долгосрочное предоставление нашей стране 50 млрд евро. О чем говорит происходящее? Как ситуация может развиваться дальше? Действительно ли Украина может остаться без поддержки ведущих союзников? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — страсти накаляются: Кулеба с упреком обратился к Западу из-за поддержки Украины в войне.




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