США обвиняют украинца в масштабной кибератаке

В США подозревают 22-летнего украинца в участии в хакерской группировке REvil, организовавшей с целью получения прибыли ряд громких кибератак. Об этом пишет американское издание CNN. Министерство юстиции США выдвинут обвинение подозреваемому из Украины в связи с хакерской атакой более 1500 компаний.

Хакеры (фото из открытых источников)

Гражданин Украины Ярослав Васинский был арестован в прошлом месяце в Польше, сейчас он ожидает экстрадиции в США. Минюст США обвиняет его в участии в создании программ-требителей, известных как REvil. Их деятельность обошлась американским фирмам в миллионы долларов. 22-летний украинец начал распространять вирусное программное обеспечение в апреле 2019 года, периодически его восстанавливая и улучшая в процессе работы. заговоре в целях отмывания денег. Правоохранители перехватили 6 миллионов долларов, которые, по их мнению, являлись очередным выкупом жертв вирусной атаки для разработчиков.

Напомним, агентство Associated Press обнаружило доказательства, свидетельствующие, что российские хакеры уже добрались до Национальной стрелковой ассоциации (NRA). Российская банда киберпреступников под названием Rifle выложила в сеть файлы NRA. Файлы не содержат ничего компрометирующего: они относятся к грантам, которые выдавались данной организацией. Хакеры опубликовали их в сети Darknet. Целью обнародования является показать жертве, что ее взломали и получили доступ к служебной или личной информации. Эндрю Аруланандам (Andrew Arulanandam), пресс-секретарь NRA, заявил, что организация принимает меры по физической и цифровой безопасности. Анонимный собеседник информационного агентства объяснил, как произошло проникновение. Все признаки указывают на то, что киберпреступники использовали электронную почту, поскольку с ней в последнее время возникали проблемы.

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