Пока США активно работают над прекращением войны в Украине, европейские союзники также должны продемонстрировать свою решимость. Они могут ужесточить экономические санкции против России, которая до сих пор получает финансовые поступления благодаря продаже топлива и металлов. Об этом говорится в статье Мэтью Бойса и Джеймса К. Глассмана для журнала Fortune.

Санкции против РФ. Фото: Reuters

Центр исследований энергетики (CREA) сообщил, что в 2024 году импорт ископаемого топлива из России в ЕС составил 24 миллиарда долларов — больше финансовой помощи Украине. Авторы статьи указывают, что эта экономическая зависимость должна быть прекращена. Европейские страны продолжают использовать любую возможность для торговли с Россией, даже если это ослабляет безопасность Европы и укрепляет Москву.

Однако энергетический сектор — не единственное слабое звено в санкциях ЕС. Согласно прошлогоднему отчету Американского института предпринимательства, экспорт российских минералов и металлов остается на том же уровне. ЕС ввел исключение в отношении российских стальных продуктов, таких как чугун и железная руда, а высокие квоты не нанесли значительный удар по российским экспортерам слябов. Европейские страны закупают российские металлические изделия на сумму около 4 млрд. долларов в год.

Ужесточение санкций требует согласия 27 государств-членов ЕС, и такие страны, как Италия, Бельгия, Дания и Чехия, имеют сталелитейные заводы, работающие с российскими металлами. Европейцы могут заставить эти страны продать эти заводы или же перейти на поставку металлов из других стран, в том числе из Украины, которая пострадала вдвойне: Россия уничтожила многие украинские металлургические предприятия, в частности "Азовсталь" в Мариуполе, один из крупнейших заводов Европы, а также продолжает продавать на европейских рынках более дешевые металлы, вытесняя.

Портал "Комментарии" писал, что официальный Вашингтон ввел ограничения против шести компаний и шести человек из Ирана и Китая, обвинив их в поддержке разработки баллистических ракет Тегераном. Об этом говорится в заявлении Госдепа США.