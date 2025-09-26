США уже не указ Европе: стало известно о неординарном решении

Европейская компания MBDA объявила о намерении развернуть производство пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot на территории Германии. Такой шаг должен стать ключевым для понижения зависимости континента от американских вооружений, сообщает Reuters.

Фото: из открытых источников

По словам Томаса Готтшильда, руководителя немецкого отделения MBDA, компания уже заложила основу для запуска выпуска как пусковых установок, так и самих ракет в Patriot. Первую продукцию планируют изготовить на новом заводе в Баварии, который будет введен в эксплуатацию в конце 2026 года. Снабжение для армий стран ЕС планируют начать с начала 2027-го.

В 2024 году Германия, Испания и Нидерланды заключили контракт на сумму 5,1 млрд евро с консорциумом Raytheon и MBDA на изготовление до 1000 ракет. Эти вооружения должны повысить боеспособность европейской системы ПВО.

Готтшильд подчеркнул, что MBDA готова масштабировать производство, если объем заказов превысит установленный уровень. При этом точная производственная способность завода не разглашается из соображений безопасности.

"У нас есть необходимая инженерная база — раньше мы уже обслуживали пусковые установки Patriot. Вопрос только в согласовании действий с Raytheon и потребностями клиентов, в частности Бундесвера", — пояснил он.

Кроме того, MBDA планирует присоединиться к амбициозному проекту по созданию ракеты дальностью более 2000 км. Проект был анонсирован в мае Великобританией и Германией, но детали запуска пока не уточняются.

Компания также работает над разработкой ракеты DefendAir — новой системы для перехвата медленных и низколетающих дронов. Контракт с немецким правительством на эту разработку могут подписать уже до конца года, а первые поставки ожидаются через несколько лет.

