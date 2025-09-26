США вже не указ Європі: стало відомо про неординарне рішення

Європейська компанія MBDA оголосила про намір розгорнути виробництво пускових установок зенітно-ракетного комплексу Patriot на території Німеччини. Такий крок має стати ключовим для зниження залежності континенту від американських озброєнь, повідомляє Reuters.

Фото: з відкритих джерел

За словами Томаса Готтшильда, керівника німецького відділення MBDA, компанія вже заклала основу для запуску випуску як пускових установок, так і самих ракет до Patriot. Першу продукцію планують виготовити на новому заводі в Баварії, який буде введено в експлуатацію наприкінці 2026 року. Постачання для армій країн ЄС планують розпочати з початку 2027-го.

У 2024 році Німеччина, Іспанія та Нідерланди уклали контракт на суму 5,1 мільярда євро з консорціумом Raytheon і MBDA на виготовлення до 1000 ракет. Ці озброєння мають підвищити боєздатність європейської системи ППО.

Готтшильд наголосив, що MBDA готова масштабувати виробництво, якщо обсяг замовлень перевищить встановлений рівень. При цьому точна виробнича спроможність заводу не розголошується з міркувань безпеки.

"У нас є необхідна інженерна база — раніше ми вже обслуговували пускові установки Patriot. Питання лише в узгодженні дій із Raytheon і потребами клієнтів, зокрема Бундесверу", — пояснив він.

Окрім того, MBDA планує долучитися до амбітного проєкту зі створення ракети дальністю понад 2000 км. Проєкт був анонсований у травні Великою Британією та Німеччиною, але деталі запуску поки не уточнюються.

Компанія також працює над розробкою ракети DefendAir — нової системи для перехоплення повільних та низьколітаючих дронів. Контракт із німецьким урядом на цю розробку можуть підписати вже до кінця року, а перші поставки очікуються за кілька років.

