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США заставят Европу еще больше платить Путину: эксперт предупредил о катастрофе для Украины

Эксперт считает, что стремление Европы получить более дешевые энергоресурсы может усилить дискуссии о возобновлении российских поставок.

19 октября 2026, 13:35
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Клименко Елена








В Европе вновь усиливаются дискуссии о доступе к более дешевым энергоресурсам, а возобновление поставок российского газа может стать частью более широких экономических договоренностей с участием США. Такой сценарий несет риски для Украины, поскольку возврат российских энергетических доходов может усугубить экономические возможности Кремля. Об этом заявил политический эксперт Андрей Городницкий.

США заставят Европу еще больше платить Путину: эксперт предупредил о катастрофе для Украины

Фото: из открытых источников

По его словам, часть европейских политиков обеспокоена конкурентоспособностью экономики ЕС из-за высокой стоимости энергоносителей. На этом фоне снова возникает интерес к возобновлению поставок из России, ведь соответствующая инфраструктура уже существует.

Городницкий обратил внимание на предложения, связанные с возможным возобновлением транспортировки российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему. По его оценке, отдельные бизнес-проекты могут предусматривать участие американских посредников в поставках российских энергоресурсов европейским потребителям.

"Европейцы очень сильно в последнее время переживают за то, что у них нет дешевых энергоресурсов и они не конкурентоспособны в отношении Китая", — отметил эксперт.

Он считает, что стремление получить более дешевое топливо может создать политическое давление на Европу с целью пересмотра ее энергетической политики. энергетические доходы могут помочь Москве восстанавливать военные возможности.

"Это огромная проблема для Украины. Огромная. Не только для Украины, для них тоже", — подчеркнул Городницкий.

Эксперт также предположил, что потенциальные энергетические договоренности могут быть связаны с коммерческими интересами людей, приближенных к американской администрации.

Портал "Комментарии" уже писал , что трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, если она состоится, вряд ли приведет к новому разделению мира. В то же время, Кремль заинтересован в таком формате, поскольку стремится закрепить за Россией статус одного из глобальных центров силы.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0x_l-FW63Yo
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