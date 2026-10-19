США заставят Европу еще больше платить Путину: эксперт предупредил о катастрофе для Украины



















В Европе вновь усиливаются дискуссии о доступе к более дешевым энергоресурсам, а возобновление поставок российского газа может стать частью более широких экономических договоренностей с участием США. Такой сценарий несет риски для Украины, поскольку возврат российских энергетических доходов может усугубить экономические возможности Кремля. Об этом заявил политический эксперт Андрей Городницкий.

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По его словам, часть европейских политиков обеспокоена конкурентоспособностью экономики ЕС из-за высокой стоимости энергоносителей. На этом фоне снова возникает интерес к возобновлению поставок из России, ведь соответствующая инфраструктура уже существует.

Городницкий обратил внимание на предложения, связанные с возможным возобновлением транспортировки российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему. По его оценке, отдельные бизнес-проекты могут предусматривать участие американских посредников в поставках российских энергоресурсов европейским потребителям.

"Европейцы очень сильно в последнее время переживают за то, что у них нет дешевых энергоресурсов и они не конкурентоспособны в отношении Китая", — отметил эксперт.

Он считает, что стремление получить более дешевое топливо может создать политическое давление на Европу с целью пересмотра ее энергетической политики. энергетические доходы могут помочь Москве восстанавливать военные возможности.

"Это огромная проблема для Украины. Огромная. Не только для Украины, для них тоже", — подчеркнул Городницкий.

Эксперт также предположил, что потенциальные энергетические договоренности могут быть связаны с коммерческими интересами людей, приближенных к американской администрации.

Портал "Комментарии" уже писал , что трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, если она состоится, вряд ли приведет к новому разделению мира. В то же время, Кремль заинтересован в таком формате, поскольку стремится закрепить за Россией статус одного из глобальных центров силы.