США змусять Європу ще більше платити Путіну: експерт попередив про катастрофу для України



















У Європі знову посилюються дискусії щодо доступу до дешевших енергоресурсів, а відновлення постачання російського газу може стати частиною ширших економічних домовленостей за участю США. Такий сценарій несе ризики для України, оскільки повернення російських енергетичних доходів може посилити економічні можливості Кремля. Про це заявив політичний експерт Андрій Городницький.

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За його словами, частина європейських політиків занепокоєна конкурентоспроможністю економіки ЄС через високу вартість енергоносіїв. На цьому тлі знову виникає інтерес до відновлення поставок із Росії, адже відповідна інфраструктура вже існує.

Городницький звернув увагу на пропозиції, пов’язані з можливим відновленням транспортування російського газу до Європи через українську газотранспортну систему. За його оцінкою, окремі бізнесові проєкти можуть передбачати участь американських посередників у постачанні російських енергоресурсів європейським споживачам.

"Європейці дуже сильно останнім часом переживають за те, що в них немає дешевих енергоресурсів і вони не є конкурентоспроможними щодо Китаю", — зазначив експерт.

Він вважає, що прагнення отримати дешевше паливо може створити політичний тиск на Європу з метою перегляду її енергетичної політики. енергетичні доходи можуть допомогти Москві відновлювати військові можливості.

"Це величезна проблема для України. Величезна. Не тільки для України, для них також", — наголосив Городницький.

Експерт також припустив, що потенційні енергетичні домовленості можуть бути пов’язані з комерційними інтересами людей, наближених до американської адміністрації.

Портал "Коментарі" вже писав, що тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна, якщо вона відбудеться, навряд чи призведе до нового поділу світу. Водночас Кремль зацікавлений у такому форматі, оскільки прагне закріпити за Росією статус одного з глобальних центрів сили.