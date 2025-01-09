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СССР-2 не получится: еще одна страна СНГ начинает движение в ЕС

Правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС

сегодня, 10:42
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Кравцев Сергей

Правительство Армении на своем заседании одобрило проект закона "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "NEWS.am".

СССР-2 не получится: еще одна страна СНГ начинает движение в ЕС

ЕС и Армения. Фото из открытых источников

"Законопроект о начале процесса членства Армении в ЕС был вынесен на обсуждение Национального Собрания как гражданская инициатива, и теперь правительство должно выразить свою позицию", — заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

Министр отметил, что рекомендует дать положительный ответ по законопроекту. Он также отметил, что в последние годы Армения и ЕС имели достаточно интенсивные и динамичные отношения.

"Они были очень насыщенными и охватывали различные сферы. ЕС неоднократно выражал свою решительную политическую поддержку демократии в Армении. ЕС, по сути, участвует в обеспечении безопасностной среды вокруг Армении. Я имею в виду развертывание гражданской мониторинговой миссии ЕС", — сказал Мирзоян.

Министр упомянул о том, что ЕС также выразил готовность поддержать укрепление экономической устойчивости Армении. По его мнению, ЕС имеет очень богатые демократические традиции и сильные демократические институты. Также в Евросоюз является свободной конкурентной средой с современной экономикой.

"Мы также увидели признаки того, что это возможно. Я имею в виду начало либерализации визового режима и ряд других инструментов, которые были применены или обсуждаются с ЕС", — заявил министр иностранных дел.

По словам премьера Армении Никола Пашиняна, решение о вступлении Армении в ЕС должно быть одобрено на референдуме. Но после одобрения правительством законопроект должен также пройти голосование в парламенте.

Стоит отметить, Армения постепенно углубляет сотрудничество с Европейским Союзом. Европейский Союз поддерживает стремление Армении к демократизации и развитию, в частности через финансовую помощь и программы реформ. Однако ключевым вызовом для страны является необходимость балансировать между европейским курсом и влиянием России.

Геополитическая напряженность в регионе, в частности конфликт вокруг Нагорного Карабаха, также тормозит интеграционные процессы. В то же время усиление сотрудничества с ЕС может стать для Армении важным шагом к укреплению независимости и развитию в условиях сложных геополитических обстоятельств.

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