СССР-2 не получится: еще одна страна СНГ начинает движение в ЕС

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Кравцев Сергей
Правительство Армении на своем заседании одобрило проект закона "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "NEWS.am".
ЕС и Армения. Фото из открытых источников
Министр отметил, что рекомендует дать положительный ответ по законопроекту. Он также отметил, что в последние годы Армения и ЕС имели достаточно интенсивные и динамичные отношения.
Министр упомянул о том, что ЕС также выразил готовность поддержать укрепление экономической устойчивости Армении. По его мнению, ЕС имеет очень богатые демократические традиции и сильные демократические институты. Также в Евросоюз является свободной конкурентной средой с современной экономикой.
По словам премьера Армении Никола Пашиняна, решение о вступлении Армении в ЕС должно быть одобрено на референдуме. Но после одобрения правительством законопроект должен также пройти голосование в парламенте.
Стоит отметить, Армения постепенно углубляет сотрудничество с Европейским Союзом. Европейский Союз поддерживает стремление Армении к демократизации и развитию, в частности через финансовую помощь и программы реформ. Однако ключевым вызовом для страны является необходимость балансировать между европейским курсом и влиянием России.
Геополитическая напряженность в регионе, в частности конфликт вокруг Нагорного Карабаха, также тормозит интеграционные процессы. В то же время усиление сотрудничества с ЕС может стать для Армении важным шагом к укреплению независимости и развитию в условиях сложных геополитических обстоятельств.
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